Vantage получает лицензию FSCA для работы в Южной Африке

Vantage, международная брокерская компания, управляющая рядом активов, с радостью объявляет о получении лицензии на деривативы, выданной Управлением по финансовым услугам Южной Африки.

FSCA является регулирующим органом для финансовых учреждений в Южной Африке, отвечающим за лицензирование, надзор и обеспечение соблюдения финансовых законов и правил. Новая лицензия знаменует собой важную веху в развитии более мощного присутствия компании в Африке, демонстрируя ее стремление предоставлять высококачественные финансовые услуги клиентам на субконтиненте, соблюдая при этом нормативные требования, установленные FSCA.

«Мы очень рады получить лицензию FSCA, — заявил Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и торговым вопросам Vantage. — Мы сосредоточили свое внимание на Южной Африке в течение определенного периода времени и твердо намерены предоставлять трейдерам исключительные финансовые услуги и продукты, работая в соответствии с высочайшими нормативными стандартами».

Повышенное внимание компании Vantage к Южной Африке было отмечено повышением Теда Одиги (Ted Odigie) до руководителя отдела продаж в Африке в ноябре 2022 года. Одиги присоединился к Vantage в августе 2021 года, имея за плечами более чем 17-летний опыт работы в секторе финансовых услуг и уделяя основное внимание развитию бизнеса и управлению клиентами.

Компания Vantage будет представлена на саммите Finance Magnates Africa Summit в Йоханнесбурге, который пройдет с 8 по 10 мая 2023 года. Одиги станет одним из ключевых докладчиков на дискуссионном форуме «Market Opportunities: Where’s the Alpha in Q2?»,который пройдет в главном зале 9 мая 2023 года.

«Удовлетворенность и доверие наших клиентов являются нашими главными приоритетами, — заявил Одиги. — Благодаря этой лицензии наши клиенты узнают, что мы являемся авторитетным и надежным международным брокером, который стремится защитить их интересы и предоставить лучшие в своем классе торговые услуги».