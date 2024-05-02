Vantage сообщил о влиянии пожертвований на поддержку беженцев УВКБ ООН в Австралии

Компания Vantage Markets объявила о сохранении влияния своего вклада в поддержку защиты и переселения беженцев и лиц без гражданства в Австралии. Это следует из ее пожертвования в размере 100 000 долларов США в УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, в мае 2023 года.

The Australian Government has granted emergency visas to evacuate Afghans no longer safe in their home country, including Fatima, the captain of the Afghan Women’s Football Team. © UNHCR/Heidi Wentworth-Ping

Ситуация с беженцами в Австралии представляет сложный комплекс проблем с учетом тысяч людей, ищущих убежища и защиты. Усилия УВКБ ООН, подкрепленные поддержкой Vantage, сыграли важную роль в решении этих проблем и оказании критически важной помощи указанным лицам путем требования улучшения защиты беженцев и лиц без гражданства, предложения прямой консультационной поддержки, а также поддержки долгосрочных решений для беженцев, имеющих право на получение помощи.

Это партнерство оказало глубокое влияние, затронув жизни примерно 788 беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и репатриантов только в 2023 году. Из них 119 человек были успешно переселены из Австралии в Новую Зеландию, 39 нашли новый дом в Канаде и 19 человек выехали в США.

«Сотрудничество с УВКБ ООН подчеркивает нашу приверженность созданию более инклюзивного и сострадательного мира, — сказал Джек Келли (Jack Kelly), руководитель отдела продаж Vantage Australia. — Мы довольны тем, что наше партнерство позволило УВКБ ООН тонко решать сложные вопросы поддержки беженцев, гарантируя, что каждый сделанный шаг является шагом к лучшему будущему».

Эти усилия обеспечили значительные изменения в жизни нуждающихся. Например, одна женщина из Ирана, которая пережила насилие и социальную изоляцию из-за тяжелого посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), нашла облегчение благодаря поддержке УВКБ ООН. За счет финансовой поддержки Vantage УВКБ ООН располагало достаточными ресурсами для поддержки ее психического здоровья и проведения необходимых собеседований с целью переселения в Новую Зеландию. Сегодня она ждет результатов своего обращения, надеясь на более светлое будущее.