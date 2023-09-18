VAVAN исполнит свои песни в Парке Горького

21 сентября на фестивале в честь Всемирного дня русского единения резидент продюсерского центра «Insight People» Владимир Селиванов – актер, музыкант, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN, представит свои хиты на главной сцене.

«Особое место в моей жизни занимает музыка. Мои песни наполнены переживаниями, мыслями и чувствами, и, надеюсь, находят отклик в сердцах миллионов людей. Здорово, что меня пригласили выступать на концерте в честь Всемирного дня единения русских. Моя публика – это российский народ, и я вижу, какие это прекрасные люди – открытые, вдохновленные и очень сильные. Очень важно сейчас поддерживать связи с нашими соотечественниками из разных стран. У каждого из нас – общая история и традиции. Такой праздник сделает нас еще ближе и сильнее. Друзья, жду вас в Парке Горького. Это будет незабываемый концерт!», – поделился VAVAN.

Владимир Селиванов получил популярность после съемок в сериале «Реальные пацаны». Помимо актёрской деятельности в жизни Владимира большое место занимает музыка. Ещё в подростковом возрасте он увлёкся рэпом и хип-хопом. Многие из его композиций звучат в качестве саундтрека к сериалу «Реальные пацаны». Сейчас Владимир выступает как певец, музыкант и блогер-миллионник, его видеоролики набирают огромные просмотры. В 2022 году сыграл в новогодней комедии «СамоИрония судьбы!», в 2023 году сыграл в сериале «Соцсети».

Вместе с Владимиром Селивановым на сцене выступят знаменитые артисты: Дискотека Авария, RASA, Винтаж, Юлианна Караулова, NLO, Amirchik, Женя Ершов, BITTUEV, VA.NO, OWEEK, Оля Краснова, Лера Туманова, Нюта, Kaitana, ГИВМИК, Nick Rouze, Чайный и Покровский.

Территория фестиваля превратится в мини-городок из полусфер, разделяющих пространство на тематические зоны. В лектории пройдут дискуссии с участием ведущих топ-менеджеров медиасферы и креативных индустрий, популярных блогеров и звездных спикеров.

В зоне приложения вертикальных видео Yappy разместят уникальный Yappy Truck, оснащенный современным оборудованием для фото- и видеосъемки. Национальный видеохостинг RUTUBE на протяжении всего дня будет показывать в зоне своей активности премьеры новых увлекательных шоу. Продюсерский центр Инсайт Люди организует интерактивную зону с беспроигрышными соревнованиями за стильные призы.

В зоне «Новый русский цирк» посетители смогут познакомиться с выступлениями артистов разных жанров, поучаствовать в мастер-классах и окунуться в атмосферу настоящего циркового представления.

В рамках фестиваля популярная бойцовская лига «Наше Дело» организует спортивный городок с силовыми соревнованиями, киберспортивной зоной для всех желающих.