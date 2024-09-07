Важный фактор улучшения демографической ситуации в России — совершенствование медицинской помощи по ОМС

Перед здравоохранением сегодня стоит цель: совершенствование медицинской помощи по ОМС для улучшения демографической ситуации в стране и повышения продолжительности жизни населения. Важные составляющие этой работы — медицинская помощь матери и ребенку, снижение младенческой и материнской летальности, улучшение показателей рождаемости. В рамках новой комплексной программы по охране материнства и детства в ближайшие шесть лет государство направит на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно более 1 трлн рублей. Но помимо инфраструктурных изменений не менее важно повышать уровень акушерской и неонатологической помощи и квалификации врачей.

Ведущие эксперты отрасли высказали свое мнение, как должно быть организовано непрерывное профессиональное развитие врачей, и как независимая экспертиза медпомощи, которую осуществляют СМО, помогает видеть точки роста и улучшать ситуацию с качеством медпомощи по ОМС для мам и малышей.

Наталья Подзолкова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО):

— В последние три десятилетия в акушерстве и гинекологии произошли радикальные изменения, связанные с появлением новых технологий, новыми взглядами на патогенез (механизм возникновения и развития заболеваний), разработкой новых лекарственных средств. Все это требует от профильных специалистов постоянного повышения квалификации, чтобы идти в ногу с достижениями науки и прогрессом медицины. Кроме того, продолжительность жизни стала выше и женщины стали рожать гораздо позже. Специалисты, которые окончили институт 10–15 лет назад, должны постоянно профессионально развиваться. Это актуально для демографии, так как от того, насколько здорова мама, зависит здоровье ребенка.

Важно, чтобы обучение происходило не только в теории. Развитие мануальных навыков невозможно без стажировок, в которые включены симуляционные тренинги на акушерских фантомах и решение клинических задач.

Олег Баев, врач высшей категории, заведующий родильным отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, профессор:

— Несмотря на то что акушерство является относительно консервативной специальностью, в последние годы было внедрено много новых технологий оценки состояния матери и плода, которые повышают качество медицинской помощи. Вот почему постоянное совершенствование и повышение квалификации важно в нашей специальности. При этом акушер должен не только приобретать, но и постоянно поддерживать ранее освоенные навыки, как пилот, который должен постоянно летать и отрабатывать на тренинге нештатные ситуации. В медицине недостаточно изучить учебник, чтобы освоить и применять тот или иной метод, необходимо увидеть, как это делают опытные коллеги, обсудить с ними детали, попробовать на манекене, а потом уже применять самостоятельно. Поэтому и обучение должно быть многоплановое: и вебинары, и очные лекции, и тренинги, и практика «на рабочем месте».

Елена Балашова, эксперт качества медицинской помощи по профилю «неонатология» ТФОМС Москвы, канд. мед. наук, педиатр Морозовской детской городской клинической больницы:

— Многолетний опыт работы в системе ОМС показывает необходимость контроля качества медицинской помощи детям. Сегодня экспертиза оказывает существенное влияние на медицинские организации десятков регионов России, и движение в этом направлении продолжается. Экспертный контроль как независимый аудит выявляет зоны роста в медицинской сфере и открывает возможности для устранения дефектов. Это гарантирует высокий уровень лечения, которое получают мамы и маленькие пациенты на всех этапах медицинской помощи, от ведения беременности до периода родов, нахождения в отделении патологии, в реанимации и после выписки. Несоблюдение правил ухода за новорожденными, например, частоты осмотров врачей-специалистов, дозировок лекарственных препаратов может привести не только к снижению эффективности лечения, но и к тяжелым осложнениям. Критически важно, чтобы все процедуры проводились вовремя и в полной мере — только таким образом можно свести к минимуму риски для здоровья ребенка. В той же степени, в которой своевременная диагностика помогает предотвратить развитие заболевания, контроль качества позволяет выявить несоблюдение клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, разработанных Минздравом России, и принять меры к устранению ошибок лечебно-диагностического процесса. Это служит дополнительным стимулом к развитию и совершенствованию профессиональных навыков врачей и является важным условием для улучшения демографической ситуации.

Андрей Рыжаков, генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС», канд. мед. наук:

— Сегодня страховые компании являются стратегическими партнерами медицинских организаций в совместном совершенствовании качества медицинской помощи в стране.

В 2020 году мы учредили экспертную премию «Врач с большой буквы», которая проходит при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения, а также территориальных фондов ОМС. Ее победители — врачи разных специальностей — определяются по итогам независимой экспертизы качества медицинской помощи. В частности, для этого наши эксперты оценивают объемы оказываемой медпомощи, внедрение новых методов, соблюдение клинических рекомендаций и стандартов. В прошлом году главной наградой премии стало уникальное обучение в ведущих научных медицинских центрах страны. Мы не только определяем и поощряем лучших врачей за высокие стандарты работы, но и инвестируем в их профессиональный рост и повышение качества медицинской помощи в конкретном регионе. И мы продолжим эту практику в следующем году для лауреатов премии «Врач с большой буквы» 2024 года. Что касается независимой экспертизы качества медицинской помощи, то это – эффективный инструмент для главных врачей и организаторов здравоохранения в регионах для совершенствования медицинской помощи по конкретным показателям в каждом конкретном медучреждении.

В 2023 году для победителей национальной экспертной премии «Врач с большой буквы» — акушеров-гинекологов и неонатологов — была специально разработана уникальная программа обучения и стажировки учредителем премии «АльфаСтрахование — ОМС» и специалистами двух федеральных центров: Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. 118 лучших акушеров-гинекологов, неонатологов и врачей отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных из разных регионов страны прошли обучение с обсуждением сложных клинических случаев при родах. 24 лауреата, которых определили главные внештатные специалисты регионального здравоохранения, побывали на двухнедельной очной стажировке в Москве, в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова. В отличие от обычных стажировок, врачи смогли непосредственно поработать не в одном, а в различных отделениях центра и обменяться опытом с коллегами.

Евгения Кузнецова, акушер-гинеколог Новгородского областного клинического перинатального центра имени В.Ю. Мишекурина, лауреат премии «Врач с большой буквы», участник стажировки:

— Я в восторге от масштаба обучения. Это самый большой центр акушерства, гинекологии и перинатологии в России, и операции, которые здесь проводят, — высший пилотаж. Например, хирурги Центра Кулакова могут оперировать плод внутриутробно при spina bifida. Это врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга, когда дуги одного или нескольких позвонков не срослись. Еще нам, стажерам, показали, как проводят другие редкие операции. Меня поразило, с каким спокойствием работают хирурги. Надеюсь, у меня получилось перенять у них ценные знания и опыт, чтобы в дальнейшем поделиться и с моими коллегами. Ведь все мы работаем согласно клиническим рекомендациям, которые в России составляли специалисты НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

Агата Ткачева, директор территориального фонда ОМС Челябинской области, канд. мед. наук:

— Каждый год медработники нашего региона становятся лауреатами престижной премии «Врач с большой буквы». Первыми стали врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 году отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19, в 2022-м наградили лучших кардиологов и кардиохирургов за спасение пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. В 2023 году были отмечены заслуги врачей, сопровождающих беременность, принимающих роды и выхаживающих новорожденных — акушеров-гинекологов и неонатологов. Хотелось бы отметить, что для региональной медицины важно не только признание лучших медицинских работников в своей специальности, но и вклад премии в совершенствование качества медицинской помощи за счет развития профессиональных компетенций врачей, которым предоставляется возможность прохождения стажировки в ведущих научно-исследовательских медицинских центрах страны.