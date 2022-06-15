Вбежать в «Белые ночи»: «Балтика 0» поддержала самый масштабный беговой старт Петербурга

Общество
15 июня 2022

11 июня главный марафон Санкт-Петербурга «Белые ночи» прошёл в новом формате, но уже традиционно при поддержке безалкогольного пива «Балтика 0». Более 12 000 человек преодолели дистанции в 10 км и 42,2 км по историческому центру Северной столицы и встретили рассвет на Дворцовой площади.

В этом году марафон «Белые ночи» ждали большие изменения: новый формат, новый логотип и главное — новое время старта – 22:00 для дистанции 10 км и 23:00 для марафонцев. Благодаря вечернему формату проведения участникам не пришлось бороться с июньской жарой и палящим солнцем. Ночной старт стал возможностью показать более высокие результаты и, конечно, насладиться красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу.

Главная точка притяжения марафона, конечно, Дворцовая площадь: тут расположились зоны старта и финиша, а также бренд-пространство «Балтики 0». В шатре нулёвки участники смогли размяться с тренером перед дистанцией, освежиться после забега, а также отпраздновать свой результат одним из двух бестселлеров бренда: светлым лагером и пшеничной нефильтрованной «Балтикой 0». Для зрителей также до утра работал фирменный фудтрак.

Вместе с тысячами атлетов в забеге также приняли участие и сотрудники «Балтики» в составе команды «Балтика 0»: подтянутые и спортивные пивовары своим примером показали, что любовь к пиву, отличная физическая форма и бег на длинные дистанции совместимы. У «Балтики 0» есть свои команды из сотрудников по всей России — бренд помогает в популяризации активного образа жизни, а предоставляя продукцию на забеги делает участие в беговом движении более ярким и насыщенным.

«Традиционно безалкогольное пиво поддерживает крупнейшие марафоны во всем мире. И мы хотим, чтобы эта практика позитивно воспринималась и в России, поэтому уже больше пяти лет поддерживаем многие беговые старты страны в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Туле, Уфе, Ярославле и других городах. Многие спортсмены выбирают безалкогольное пиво на финише, так как оно прекрасно освежает и позволяет восстановиться после дистанции», — комментирует участница команды «Балтика 0», 10 км.

Бренд-пространство «Балтики 0» работало до четырех часов утра — в финале зрители и участники вместе встретили рассвет, сделали яркие фото и загадали желание вновь увидеться через год на этом же месте в самом центре Санкт-Петербурга.

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