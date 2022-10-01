Вечеринка Muz-News Party в ГЛАВCLUB

9 октября на площадке ГЛАВCLUB-а соберутся все молодые артисты Москвы, чтобы исполнить свои зажигательные треки, которые уже успели стать популярными и начинают покорять высокие строчки топ-чартов.

Осень – время теплых дружественных встреч и незабываемых вечеринок. С приходом октября наступило самое время заряжаться позитивом и хорошим настроением в кругу молодых и талантливых музыкальных исполнителей. Лечиться от осенней хандры начинаем 9 октября на музыкальной вечеринке Muz-News Party в ГЛАВCLUB-e.

Ответственными за горячие музыкальные хиты и хорошее настроение в этот вечер станут ведущий Сергей Шубенков и молодые, но мега талантливые: Amirchik, Slame, Dino MC, Nastya Star, Абрикоса, Янгер, K.Krash, Zlatoust, Тима Акимов, Istokyia, Настя Кош, Александр Скрип, Настя Негода, SKUBI, Golovatsky, Anbela, Артём Иванов​ и многие другие.

Мероприятие​ пройдет при партнерской поддержке телеканала MMTV. Вход для всех гостей бесплатный, но не забудьте пройти обязательную регистрацию по ссылке ниже: http://topfashionfair.com/события

Разогреем эту осень вместе!

Партнёры события: GRIZZLY; DREAM NATURE CPA Care; Mister DEZ; А.В.Е; ALMA kosmetic, Organic Guru, сервис по доставке воды WOLA.

Дата: 9 октября 2022 года

Место: ГЛАВCLUB

Москва, ул. Орджоникидзе, 11 стр.1

Время начала: 19:00

Вход свободный!

Тел. для информации: +7-995-900-70-55