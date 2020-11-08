Ведущие российские эксперты обсудили перспективы цифрового образования в онлайне

В последних числах октября в социальной сети «ВКонтакте» была налажена трансляция онлайн-конференции «Цифровое образование — новая реальность». За ней следили свыше 800 тысяч человек. Мероприятие, участниками которого стали ведущие эксперты нашей страны, провел столичный Департамент образования и науки. Модератором конференции выступила замглавы образовательного ведомства мегаполиса Наталия Киселева.

Сообщается, что участники дискуссии заявили о необходимости систематизации опыта, полученного за период дистанционного процесса образования на фоне коронавирусной пандемии. За счет цифровизации инструменты передачи знаний становятся более гибкими. По словам Наталии Киселевой, система образования нуждается в новых методиках для эффективного формирования школы завтрашнего дня. Следует перестать противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть, какие есть возможные пути их сближения и интеграции, — подчеркнула заместитель Департамента образования и науки города Москвы.