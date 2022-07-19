Ведущий индийский интегратор решений M&E выбрал сетевое хранилище компании Infortrend

Мир
19 июля 2022

Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий в отрасли поставщик корпоративных систем хранения данных, объявила, что ее горизонтально масштабируемое сетевое хранилище EonStor CS было выбрано ведущим индийским интегратором решений для медиа и развлечений (M&E), который  укрепит свою систему воспроизведения вещания за счет высокой производительности, защиты данных и бесперебойной работы хранилища.

Индийский системный интегратор имеет более чем двадцатилетний опыт адаптации решений для медиа и развлечений и обслуживает таких первоклассных клиентов, как Netflix, Cisco и Facebook, предоставляя широкий спектр услуг, включая телевещание, кинопроизводство, постпродакшн и т. д.

В связи с особыми требованиями к хранению данных для воспроизведения вещания, интегратору требовалось решение, поддерживающее 80 каналов воспроизведения в сочетании с программным обеспечением для воспроизведения вещания (решения OASYS, Broadstream). Кроме того, список требований включал 1 петабайт (ПБ) емкости, простоту расширения емкости хранилища для быстрорастущего объема данных, пропускную способность не менее 2 ГБ/с для обеспечения плавного воспроизведения и, самое главное, стабильность и доступность для круглосуточного вещания.

Компания Infortrend предложила три горизонтально масштабируемых хранилища данных 4U EonStor CS 4060 с защитой узлов. Три сетевых хранилища данных формата 4U обеспечивают емкость 1 ПБ и могут дополнительно увеличивать производительность и емкость за счет вертикального и горизонтального масштабирования.

Конфигурация с кодом стирания для защиты узлов обеспечивает критически важную для бизнеса доступность. При выходе из строя одного из сетевых хранилищ другое заменит его в течение нескольких секунд и продолжит непрерывную работу. Благодаря использованию четырех SSD-накопителей в качестве кэш-памяти, система хранения может легко удовлетворить требования к производительности, не прибегая к гораздо более дорогой конфигурации на основе исключительно флэш-памяти.

«Горизонтально масштабируемое сетевое хранилище EonStor CS является отличным выбором для наших клиентов, специализирующихся на интеграции решений для медиа и развлечений. Оно обеспечивает защиту узлов кодом стирания, а также RAID для защиты данных в случае сбоя диска. И, самое главное, оно обеспечивает бесперебойную работу благодаря высокой производительности», — заявил старший директор по планированию продукции Фрэнк Ли (Frank Lee).

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