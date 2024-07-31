Ведущий Юрий Леус поделился впечатлениями о значимых событиях этого года

Юрий Леус— настоящий мастер своего дела, способный оживить любое событие, от светских торжеств до серьезных бизнес-встреч. Он руководит региональным отделением продюсерского центра «Инсайт Люди» города Ростова-на-Дону и Ростовской области, являющегося крупнейшим сообществом блогеров в России, среди которых такие имена, как Анатолий Цой и Владимир Селиванов.

С 2009 года Юрий шаг за шагом завоевывает отечественную сцену, начав свой путь в Ростове-на-Дону. Талантливый, харизматичный, умный, веселый и обаятельный ведущий Юрий Леус приобрел уже огромное количество поклонников, и сейчас Юрия приглашают вести разнообразные события уже по всей стране.

12 июня в Санкт-Петербурге Юрий стал ведущим мультиформатного фестиваля, посвященного Дню России, который прошел на знаменитой «Газпром Арене». В числе ведущих также были известные личности, такие как Анна Хилькевич, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, Марина Кравец, Валерия Чекалина. А на главной сцене фестиваля выступили Олег Газманов, Полина Гагарина и финалисты «Новой Фабрики звезд». Фестиваль собрал более 150 тысяч зрителей и объединил 450 резидентов «Инсайт Люди» из 67 регионов. Фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге стал не только грандиозным событием для почитателей культуры и искусства, но и важной вехой в развитии ивент-индустрии. Важную роль в этом сыграли и ведущие, каждый из которых привнес свою харизму и неподражаемый стиль, создавая незабываемые моменты для всей аудитории.

И уже совсем скоро, с 23 по 27 сентября, пройдет GLOBAL EVENT FORUM на Красной Поляне, где Юрий Леус примет участие. Это мероприятие с лозунгом – GEF ЭВОЛЮЦИЯ ожидает участие трех тысяч организаторов. GLOBAL EVENT FORUM на Красной Поляне обещает стать важной площадкой для обсуждения актуальных тенденций и вызовов в ивент-отрасли. Ивент-индустрия, несмотря на глобальные трудности и штормовые предупреждения 24/7, не просто не стоит на месте, но и самоотверженно, весьма уверенно движется вперёд. Поэтому пришло время перехода на новый уровень. Пришло время логичной и экологичной event ЭВОЛЮЦИИ. Время обратить внимание на себя, как на ИНДУСТРИЮ. Огромное сообщество людей, объединенных не просто профессией, но и идеей учиться, развиваться и создавать лучшие события в стране. Когда голос каждого ивентора — важен и значим. Когда голос всей индустрии — должен быть услышан и поддержан. GEF это потрясающая площадка для нетворкинга и новых партнерств. Мощнейшее место для обмена опытом и зарождения креативных проектов и коллабораций.

Юрий Леус советует всем побывать на GEF, поскольку это мероприятие является уникальной возможностью для новых идей и партнерств в бурлящей ивент-индустрии.

Таким образом, события подобного масштаба формируют новые стандарты для организации мероприятий в России, а также усиливают связи между блогерами, артистами и зрителями. А количество резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» под руководством Юрия Леуса из разных регионов подчеркивает растущую популярность платформы, которая становится центром притяжения для талантливых специалистов.

Юрий Леус – ведущий частных, светских, деловых, масштабных мероприятий.