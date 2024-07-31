Ведущий Юрий Леус поделился впечатлениями о значимых событиях этого года

Новости
31 июля 2024

Юрий Леус— настоящий мастер своего дела, способный оживить любое событие, от светских торжеств до серьезных бизнес-встреч. Он руководит региональным отделением продюсерского центра «Инсайт Люди» города Ростова-на-Дону и Ростовской области, являющегося крупнейшим сообществом блогеров в России, среди которых такие имена, как Анатолий Цой и Владимир Селиванов.

С 2009 года Юрий шаг за шагом завоевывает отечественную сцену, начав свой путь в Ростове-на-Дону. Талантливый, харизматичный, умный, веселый и обаятельный ведущий Юрий Леус приобрел уже огромное количество поклонников, и сейчас Юрия приглашают вести разнообразные события уже по всей стране.

12 июня в Санкт-Петербурге Юрий стал ведущим мультиформатного фестиваля, посвященного Дню России, который прошел на знаменитой «Газпром Арене». В числе ведущих также были известные личности, такие как Анна Хилькевич, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, Марина Кравец, Валерия Чекалина.  А на главной сцене фестиваля выступили Олег Газманов, Полина Гагарина и финалисты «Новой Фабрики звезд». Фестиваль собрал более 150 тысяч зрителей и объединил 450 резидентов «Инсайт Люди» из 67 регионов. Фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге стал не только грандиозным событием для почитателей культуры и искусства, но и важной вехой в развитии ивент-индустрии. Важную роль в этом сыграли и ведущие, каждый из которых привнес свою харизму и неподражаемый стиль, создавая незабываемые моменты для всей аудитории.

И уже совсем скоро, с 23 по 27 сентября, пройдет GLOBAL EVENT FORUM на Красной Поляне, где Юрий Леус примет участие. Это мероприятие с лозунгом – GEF ЭВОЛЮЦИЯ ожидает участие трех тысяч организаторов. GLOBAL EVENT FORUM на Красной Поляне обещает стать важной площадкой для обсуждения актуальных тенденций и вызовов в ивент-отрасли. Ивент-индустрия, несмотря на глобальные трудности и штормовые предупреждения 24/7, не просто не стоит на месте, но и самоотверженно, весьма уверенно движется вперёд. Поэтому пришло время перехода на новый уровень. Пришло время логичной и экологичной event ЭВОЛЮЦИИ. Время обратить внимание на себя, как на ИНДУСТРИЮ. Огромное сообщество людей, объединенных не просто профессией, но и идеей учиться, развиваться и создавать лучшие события в стране. Когда голос каждого ивентора — важен и значим. Когда голос всей индустрии — должен быть услышан и поддержан.  GEF это потрясающая площадка для нетворкинга и новых партнерств. Мощнейшее место для обмена опытом и зарождения креативных проектов и коллабораций.

Юрий Леус советует всем побывать на GEF, поскольку это мероприятие является уникальной возможностью для новых идей и партнерств в бурлящей ивент-индустрии.

Таким образом, события подобного масштаба формируют новые стандарты для организации мероприятий в России, а также усиливают связи между блогерами, артистами и зрителями. А количество резидентов продюсерского центра «Инсайт Люди» под руководством Юрия Леуса из разных регионов подчеркивает растущую популярность платформы, которая становится центром притяжения для талантливых специалистов.

Юрий Леус – ведущий частных, светских, деловых, масштабных мероприятий.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

iHerb пополнила свой ассортимент продукцией Martha Stewart Wellness

Москва

На портале «Russpass. Бизнес» создали бесплатную базу знаний для туристических компаний

Культура

Писателя Аурена Хабичева сравнили с Габриэлем Гарсиа Маркесом

Общество

Нотариусы против мошенников. Как не стать жертвой телефонных аферистов