Великий Новгород, хризотил и капремонт: как реализовать программу при скачущих ценах?

Фонд капитального ремонта Великого Новгорода ищет новые виды строительных материалов, которые позволят снизить себестоимость проведения работ. Об этом сообщают «Новгородские ведомости». Причиной для подобного шага в Фонде называют резкие скачки стоимости на строительном рынке, которые отражаются на работе подрядчиков – меняется объем смет, сроки выполнения работ растут, а вместе с ними и недовольство жильцов ремонтируемых объектов. Часть компаний решилась на процедуру банкротства из-за недостатка ресурсов. Для парирования флуктуаций рынка специалисты Фонда обратились к проверенным решениям. «В частности, речь идёт о материалах из хризотилцемента, из которого производят шифер, трубы, муфты и другие изделия. Хризотилцемент состоит из природных компонентов, он долговечен, негорюч, имеет шумоизоляционный эффект и доступен по цене. В России сейчас несколько заводов выпускают такую продукцию, и о ней мы, в том числе, информируем новгородских подрядчиков» — отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Алексей Кожевников.

На сегодняшний день хризотилцементная продукция широко используется в программах капитального ремонта и строительстве новых объектов по всей России. Среди хризотилцементных продуктов – кровельные материалы, фасадные плиты, огнеупорный картон, сайдинг, напорные и безнапорные трубы, термоизоляция и многое другое. Благодаря уникальным свойствам хризотилового волокна, все продукты на его основе не горят при любых температурах, устойчивы к механическому воздействию, неблагоприятным погодным условиям, а служат очень долго. Так, средний срок службы хризотилцементного шифера составляет 30 лет, а при грамотном использовании и соблюдении рекомендаций от производителя можно его продлить почти втрое. Также хризотилцементная продукция является пассивной системой пожарной безопасности. Благодаря тому, что она не горит при любых условиях, хризотилцементная облицовка здания ликвидирует возможность внешнего пожара, одного из самых опасных видов возгорания. То же можно сказать об изоляционных материалах, используемых для прокладки проводов – продукты на основе хризотилового волокна имеют низкую тепло- и электропроводность.

Новгородский фонд капитального ремонта – не первый, кто обратился к проверенному десятилетиями решению на рынке. Так, в 28 муниципалитетах Башкирии будет проведен ремонт малоэтажной застройки в сельской местности с широким использованием хризотилцементных материалов. Это позволяет ускорить реализацию программы, которая совсем недавно включала в себя ремонт всего по одному зданию на муниципалитет в год. Доступные и качественные продукты смогли резко повысить производительность труда подрядчиков, уже не скованных скачками цен на рынке. Почему? Потому что Россия является мировым лидером по объемам добычи, обработки и производства готовой продукции на основе хризотилового волокна, и, следовательно, данного вида строительных материалов очень много и по весьма доступным ценам. Ранее Нижний Новгород, Волгоград, Каспийск, а также другие города и регионы страны активно обращались к использованию хризотилцементной продукции для реализации программ капитального ремонта и строительства социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день правительство Новгородской области предусмотрело увеличение объема финансирования по сметам в 2022 году на 25% при учете, что стоимость контракта будет соответствовать предельному допустимой по капремонту в регионе. Этот маневр частично позволит нивелировать текущие проблемы, но именно эффективное решение – это применение отечественной продукции, превосходящей по совокупности полезных свойств все свои синтетические аналоги на рынке (а по стоимости куда более доступной).