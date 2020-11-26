Вениамин Кондратьев распорядился проверить застройку лесного фонда Крымского района

В рамках отдельного поручения, выданного в четверг, 26 ноября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился проверить в Новороссийске соблюдение норм градостроительного и земельного законодательства. В частности, на предмет незаконной застройки лесных зон будут проверены муниципальные территории Крымского района.

«Незаконные застройки лесного фонда, любые застройки, несогласованные с властями муниципалитета, должны пресекаться самым жестким образом. От подобных строительных работ – сплошные потери. В проигрыше – жители нашего края, прибывающие к нам туристы – тоже проигрывают. В конечном счете, мы запросто можем столкнуться с перспективой потери уникальных природных ресурсов региона. Специалисты должны самым тщательным образом проанализировать сложившуюся ситуацию, чтобы как можно оперативнее и эффективнее, в рамках действующего Земельного кодекса, устранить правонарушения», – заявил Кондратьев на совещании с новороссийскими чиновниками.

Известно, что в состав губернаторской комиссии будут включены сотрудники краевых и федеральных ведомств, а также активисты общественных движений. Аналогичные межведомственные команды ранее уже приступили к работе на территории и в окрестностях Горячего Ключа, Геленджика, Туапсинского и Северского районов. Всего лишь за пару месяцев мониторинга сотрудниками комиссий было выявлено около 6,5 тыс. лесных участков, которые входят в границы населенных пунктов, где проводились незаконные строительные мероприятия.