«Верхом вместе с мамой» — проект для семей в Орловской области

Спортивно-оздоровительный центр «Бони-клуб» с 2016 года реализует социально-значимые проекты на территории Орловской области. В 2021 году центр переехал на новое место – появился небольшой, но очень уютный крытый манеж для занятий с детьми.

Вторым открытием 2021 года стал проект «Верхом вместе с мамой» при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина программа «Сила спорта». В проекте приняло участие 50 детей с множественными нарушениями развития и 20 родителей.

«Впервые мамы в седле! Это так интересно наблюдать за их эмоциями. Обычно мы слышим комментарии с трибун: «Держи спину!», «Ты почему болтаешься?» и т.д. А теперь обратная история. Родители смогли почувствовать на себе всю сложность верховой езды, ощутить силу лошади. И теперь наши тренера шутя повторяют комментарии мам. Мы благодарны Фонду Владимира Потанина за предоставленную возможность. Проект получился душевный и это не только про спорт, но и про совместное времяпрепровождение. Семья вместе: папа привез на тренировку, а мама и ребенок позанимались верхом. Мы с командой счастливы видеть результат своей работы» — комментирует директор спортивно-оздоровительного центра и руководитель проекта.

Помимо положительных эмоций 27 августа 2022 прошел фестиваль с участием спортсменов проекта. Яркие показательные выступления, захватывающие детские соревнования по дисциплине «Рабочей тропы». В программу также вошли состязания (разработанные тренерами клуба) по основным комплексам иппотерапии. Любое мероприятие невозможно без подарков и поздравлений. Дети попросили еще! А для нас это стало самой высокой оценкой.