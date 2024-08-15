Veridix AI, входящая в Emmes Group, объявляет о новых возможностях оцифровки протоколов

Компания Veridix AI, входящая в Emmes Group, специализированная клиническая исследовательская организация (CRO), опирающаяся на технологии и искусственный интеллект, объявила о запуске своих новых функций оцифровки протоколов. Эти расширенные функции закладывают основу для ускорения процесса построения баз данных клинических исследований до 30 %.

Этот новый подход, реализованный на унифицированной платформе eClinical от Veridix AI, Advantage eClinical Cloud, использует технологии обработки естественного языка (NLP) в сочетании с ИИ для оцифровки протоколов клинических исследований в структурированные элементы данных, такие как графики визитов, когорты и формы eCRF. Этот подход, обучение и оптимизация которого выполнена на основе данных предыдущих клинических исследований, обеспечивает автоматическую генерацию графиков визитов и предоставляет список прогнозируемых форм eCRF с точностью выше 82 %.

Процессы клинических испытаний страдают от медленных, выполняемых вручную, подверженных ошибкам процедур. Анализ протоколов для определения элементов, необходимых для построения базы данных исследования, не является исключением. Этот новый подход представляет собой конкретное применение технологий ИИ для ускорения клинических исследований и повышения качества данных.

«Оцифровка протоколов потенциально может коренным образом изменить использование информации протоколов на всех этапах процесса клинических исследований и экосистемы. Опираясь на технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта, мы автоматизируем больше процессов в рамках клинических исследований. Это всего лишь один пример того, как мы внедряем дополнительные технологии и функции ИИ в процесс клинических исследований», — сказал Рама Кондру (Rama Kondru), главный исполнительный директор Veridix AI.

Предстоящие версии облака Advantage eClinical Cloud будут предоставлять встроенный рабочий процесс для преобразования протоколов в элементы структурированных данных и, в конечном счете, автоматизированного создания форм eCRF и выполнения связанных с этим проверок редактирования на основе прогнозов ИИ.

«Эта уникальная функция позволяет нам ускорить процесс построения базы данных исследования и позволяет нашим менеджерам данных сосредоточиться на полезной работе, а не на ручных, трудоемких процессах», — сказал Састри Чилукури (Sastry Chilukuri), главный исполнительный директор Emmes Group. «Мы уже внедряем эту функцию в более чем 40 новых построениях баз данных исследований в нашем портфеле решений для государственных и коммерческих организаций, — добавил Чилукури. — Это подчеркивает нашу приверженность оптимизации клинических исследований путем применения технологий следующего поколения и возможностей ИИ».