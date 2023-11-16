Vertex Protocol запускает токен $VRTX и проводит аукцион ликвидности

Vertex Protocol, одна из самых быстрорастущих DeFi-бирж, объявила о запуске токена $VRTX и проведении аукциона ликвидности в формате бутстрэппинга (LBA).

Цель LBA заключается в постепенном выявлении цены токена, а также установлении справедливой рыночной цены токена $VRTX. LBA начнется 13 ноября и продлится до 20 ноября, когда будет выпущен токен $VRTX. Пользователи смогут принять участие в аукционе за счет предоставления торговых вознаграждений $VRTX и/или USDC.e вплоть до пятого дня аукциона (17 ноября).

«Vertex LBA предоставляет возможность установить справедливую рыночную цену на $VRTX и базу для начальной ликвидности, одновременно вознаграждая ранних пользователей Vertex за их вклад в протокол», – сказал Дариус Табатабай. «Мы хотим, чтобы не мы в произвольном порядке, а сам рынок установил цену на $VRTX. Мы полагаем, что это создаст больше возможностей и доступ для всех пользователей, а не только для избранных».

Vertex использует LBA в качестве справедливого механизма генезиса токена для создания начальной ликвидности, продвигая идею справедливости, сокращая волатильность и запуская токен не по заранее установленной цене, которая может либо отражать, либо нет фактическую рыночную цену токена. Аукцион будет состоять из двух пулов – один из USDC.e, а другой из $VRTX. Оба пула ликвидности являются односторонними и принимают только один вид токена именно для этого пула.

Vertex LBA будет состоять из трех этапов: семидневный аукцион; выпуск токена $VRTX и сбор ликвидности; период вестинга на обращение после LBA и токеномика $VRTX.

В аукционе может принять участие любой желающий, но только определенные пользователи могут внести вклад в пул ликвидности $VRTX.

«Основной продукт Vertex находился под нашим пристальным вниманием в первые 7 месяцев присутствия DEX на мейннете Arbitrum», – заявил сооснователь платформы Олвин Пен. «Мы считаем, что разработали одну из самых инклюзивных программ поощрения, чтобы пользователи могли покупать, хранить и держать наш токен в криптокошельках. Мы с нетерпением ждем возможности выпустить его на рынок.

После LBA оба пула ликвидности объединятся в один пул – $VRTX-USDC.e, который обеспечит базовую ликвидность токена $VRTX. Затем участники LBA смогут воспользоваться правом требования торговых поощрений, заработанных до LBA, обеспечивать ликвидность, торговать свопами и своими токенами $VRTX или хранить их в криптокошельках для получения вознаграждения от предоставления дополнительной ликвидности токену $VRTX.

$VRTX является нативным токеном Vertex Protocol, и предназначен для предоставления лояльным пользователям Vertex различных преференций.