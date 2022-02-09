Весной 2022 года Совкомбанк запустит эмиссию карт «Халва» на базе UnionPay

UnionPay International («UPI»), ведущий мировой поставщик платежных услуг, и Совкомбанк, один из крупнейших банков России по размеру активов, подписали соглашение о запуске весной этого года карт рассрочки «Халва» на базе международной платежной системы UnionPay.

В партнерстве с более чем 2500 финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay также поддерживают бесконтактный метод оплаты QuickPass, что позволит клиентам легко и безопасно оплачивать покупки практически в любой торговой точке на территории России.

Карта «Халва» на базе UnionPay будет интересна путешественникам, часто посещающим Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Для них карта предоставляет дополнительные преимущества: прием почти во всех торгово-сервисных предприятиях Китая, отсутствие необходимости совершения конверсионных наличных операций, а также скидки при оплате товаров и услуг в магазинах, ресторанах и отелях.

«Появление новых карт на базе международной платежной системы UnionPay в линейке карт «Халва» открывает новые возможности для наших клиентов. По карте будут доступны все преимущества системы рассрочки «Халва», а также привилегии программы лояльности UnionPay. Банкоматы и терминалы Совкомбанка начнут принимать карты UnionPay, эмитированные другими банками, – комментирует Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка.

«Мы рады сотрудничать с Совкомбанком, чтобы предложить больше платежных решений для наших российских и зарубежных клиентов», – сказал Ся Юй, глава российского офиса UnionPay International, – UnionPay International стремится предоставлять универсальные платежные решения, которые помогают клиентам совершать более выгодные покупки в повседневной жизни. Клиенты в России получат значительную выгоду от расширяющейся партнерской сети и глобального охвата UnionPay». В дальнейшем стороны планируют расширять сотрудничество в сфере эквайринга карт UnionPay в России, что станет еще одним шагом в повышении доступности продуктов UnionPay на рынке.