Весомый вклад в развитие РФ 60 лет вносит Ярославское районное нефтепроводное управление

Ярославское районное нефтепроводное управление (ЯРНУ) ООО «Транснефть – Балтика» в декабре 2023 года отмечает 60-летний юбилей деятельности. Как сообщает издание Progorod76, уже шесть десятков лет ЯРНУ, находящееся на пересечении нефтяных путей, вносит весомый вклад в энергонезависимость страны и обеспечение промышленности важнейшим сырьем.

ЯРНУ было создано приказом начальника Главнефтеснаба № 164 от 7 декабря 1963 г. и изначально входило в состав Татарского товарно-транспортного управления. Работники управления внесли огромный вклад в послевоенное восстановление промышленности в западной части страны. История ЯРНУ берет начало с магистрального нефтепровода Горький – Ярославль, по которому сырье стало поступать на Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод – сегодня один из крупнейших российских НПЗ «Славнефть» – ЯНОС». А уже через несколько лет стальные магистрали протянулись до Киришского НПЗ, ставшего ключевым источником топлива для возродившегося после блокады Ленинграда и других регионов Северо-Запада.

В конце 70-х – начале 80-х годов коллектив управления участвовал в строительстве одного из мощнейших нефтепроводов того времени – магистрали Сургут – Полоцк. А в начале 2000-х работники управления снова подключились к гигантской стройке. На этот раз они участвовали в прокладке, запуске и дальнейшей эксплуатации Балтийской трубопроводной системы, соединившей месторождения Тимано-Печерского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского регионов с экспортным портом Приморск в Ленинградской области. Первая отгрузка нефти на танкер здесь состоялась 27 декабря 2001 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. Запуск БТС позволил положить конец транзитному диктату прибалтийских стран, использовавших доставшиеся в наследство от СССР нефтяные терминалы как средство политического и экономического давления на Россию.

Именно в это время ЯРНУ вошло в состав ООО «Транснефть – Балтика», частью которого является и сегодня.

В настоящее время ЯРНУ отвечает за работу участков магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк, Ярославль – Кириши-1, Палкино – Приморск, Ярославль – Москва, Второво – Ярославль, а также магистральных нефтепродуктопроводов, Ярославль – Приморск-1 и 2, Горький – Ярославль. В его составе 10 нефте- и нефтепродуктоперекачивающих станций. Общая протяженность трубопроводов в зоне ответственности управления составляет около 2,5 тыс. км.

Постоянное развитие

Все 60 лет работы управление развивается, внедряя самую современную технику и оборудование ради обеспечения надежной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Как отмечают на предприятии, для обеспечения выполнения строгих норм промышленной и экологической безопасности здесь ведется активное техперевооружение и реконструкция резервуарных парков, систем автоматики, оборудования, задействованного в транспортировке нефти и нефтепродуктов, очистных сооружений и т.д.

Ветеран ЯРНУ, работавший в управлении с 1974 года, бывший начальник участка по ремонту и наладке энергетического и теплотехнического оборудования Александр Аваков отмечает, что оборудование нефтеперекачивающих станций, линейной части трубопроводов всегда шло в ногу с достижениями техники, и это было хорошо заметно при возведении новых объектов или реконструкции уже действующих. «Когда я начинал работу, все системы защиты основывались на реле, которые сейчас повсеместно заменила микроэлектроника. Чтобы позвонить с линейной части, зачастую надо было искать сельский телефон. Сейчас повсеместно рации, смартфоны и компьютеры. Практически все автоматизировано. Вибрацию электродвигателей раньше мерили на глазок: положишь монеточку на подшипник – трясется. Значит, вибрация есть. А сейчас умные датчики сначала предупредят, а потом, если вибрация остается, отключают оборудование, спасая его», – рассказал он.

Главное – люди

Значение ЯРНУ в составе «Транснефть – Балтики», всей «Транснефти» сложно переоценить. Оно находится на пересечении важных нефтяных потоков, и потому работники управления всегда ощущают высокую ответственность за то, чтобы углеводороды вовремя и стабильно доставлялись до потребителей. Поэтому и требования к ним высокие. «Хочу отметить мощный кадровый потенциал коллектива ЯРНУ. В нем успешно сочетаются многолетние традиции, опыт и в то же время готовность осваивать новую технику и технологии», – сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов, который сам начинал трудовой путь в Ярославском управлении.

Молодежь здесь успешно трудится рядом с опытными сотрудниками, приносит новые знания и компетенции, соответствующие требованиям времени. «Молодых специалистов у нас очень любят. Вкладывают в них все, что «взрослые», опытные сотрудники знают сами. Но и сами молодые специалисты приносят с собой новые идеи, новые знания, которые постепенно начинают воплощаться в жизнь. У нас есть конкурс молодых специалистов, где ребята представляют свои научные разработки, защищают их, и потом лучшие, перспективные реализуются на площадках «Транснефти», – рассказал председатель совета молодых специалистов ЯРНУ Михаил Пикунов.

Таким образом, Ярославское районное нефтепроводное управление – пример успешного предприятия, которое уже 60 лет вносит весомый вклад в экономику страны, а также трех регионов: Ярославской, Новгородской и Тверской областей. Более чем полувековой опыт и готовность осваивать самые современные достижения техники, ответственность, любовь к выбранной профессии позволяют нефтепроводчикам достойно выполнять свою непростую работу, обеспечивать высокую безопасность и надежность транспортировки углеводородов.

Источник: Новости Ярославля

Фото Валерия Петрова