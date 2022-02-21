Весы марки ВАТ для автомобилей

Данное оборудование предназначено для частых измерений и постоянной эксплуатации, а значит ориентировано на использование в рамках крупных промышленных предприятий и сельскохозяйственной инфраструктуры. Славятся своей устойчивостью к нагрузкам, а значит и надежностью. Но чем ещё могут похвастаться автомобильные весы ВАТ, рассмотрим далее.

Сильные стороны

К преимуществам такой техники, относится:

* Длительный срок эксплуатации. По заявлению производителя, служить такие весы будут не один год.

* Возможность производить измерения даже при суровых погодных условиях. Весьма полезно, если капризы природы в регионе случаются довольно часто, а логистика должна оставаться непрерывной.

* Гибкое программное обеспечение с возможностью индивидуальной настройки. Таким образом можно значительно оптимизировать процесс измерения.

* Все датчики имеют повышенную защиту от помех, поэтому результат измерений не получится исказить.

* Применяемые тензодатчики по праву считаются одними из лучших на европейском рынке.

Немаловажным является то, что весы изготавливаются согласно действующему ГОСТ 29329, а значит проводить измерения можно на законных основаниях. Что касается периодичности поверки, то она составляет 1 год, а по ее результатам должен выдаваться соответствующий документ.

Максимальная масса, на которую рассчитаны автовесы ВАТ, составляет 100 тонн, что позволяет взвешивать автопоезда и другую крупную грузовую технику. Минимальная же нагрузка составляет 200 килограмм. Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками весов данной разновидности можно на сайте компании «Etalon-Tehno».

Где весы ВАТ будут наиболее полезными?

На любом крупном производстве, где регулярно отгружается продукция, подобные весы будут крайне полезны. За счёт быстрого и точного измерения не будут создаваться заторы и простои в логистике. Весы ВАТ хорошо зарекомендовали себя в сельскохозяйственной отрасли.

Важно понимать, что для взвешивания больших грузов, данные весы обязательно должны быть установлены на надежном и ровном фундаменте. В противном случае они могут накрениться, что не самым лучшим образом скажется на результате проведённых измерений. Как правило, услуги по установке весов предлагает сам продавец, однако никто не запрещает вам сделать это самостоятельно, при наличии всего для этого необходимого.