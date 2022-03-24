Ветераны «Альфы» рассказали СМИ о предательстве бывшего вице-президента Международной Ассоциации ветеранов антитеррора ФСБ

Политика
24 марта 2022

Члены Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора ФСБ «Альфа» возмущены «подрывной политической деятельностью» бывшего вице-президента организации Алексея Филатова. В СМИ появилась информация о подготовке Ассоциацией обращения в ФБС с просьбой принять меры и пресечь антироссийскую деятельность Филатова.

Филатов был изгнан из рядов Ассоциации после того, как активно поддержал антиправительственные выступления в Белоруссии в 2020 году. Он организовал Союз «Офицеры группы Альфа», где назначил себя на должность президента. А с самого начала спецоперации на Украине делал заявления и публиковал в СМИ России и Украины материалы, содержащие осуждения действий руководства России и Белоруссии, а также прогнозировал разрыв России изнутри в результате провала данной спецоперации. Политолог Марат Баширов пишет и о том, что Филатов даже давал рекомендации украинским нацистам по тактике ведения боя против российской армии.

Ныне Алексей Филатов живет за границей, откуда продолжает комментировать в зарубежных СМИ происходящее в трёх славянских странах, представляясь при этом «высокопоставленным чином ФСБ». 

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