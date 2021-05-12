Ветераны МВД оскорблены нежеланием Горсовета Мурманска установить памятник герою войны

Представитель мурманского отделения партии «Родина» Антон Изотов раскритиковал действия Горсовета Мурманска в ситуации с установкой памятника Герою Советского Союза Николаю Кононову.

По словам Изотова, позиция представителей Горсовета, которые четыре года подряд отказывают в установке памятника, ничем не обоснована.

«Если таким образом они «чтят память Героев», то им не место в Горсовете», — заявил Изотов.

Глава мурманского отделения «Родины» сообщил, что ветераны МВД считают сложившуюся ситуацию оскорбительной. По их мнению, чиновники тем самым пытаются отомстить им за уголовные дела, которые ранее возбуждались против членов Горсовета.

«Возражения сводились к тому, что внешний вид смущает депутатов. То постамент нужно пониже, то сдвинуть было бы неплохо… Архитектурную критику высказывала женщина с педагогическим образованием. Уже это само по себе нелепо. Минкульт архитектура не смутила, а депутата-педагога смутила», — отметил Антон Изотов.

Представитель «Родины» уверен, что подобные действия чиновников необходимо рассмотреть на заседании комиссии по этике.

«Местные СМИ уже дали свою оценку депутатам. Мы согласны с их оценкой. Горсовет «пробил дно мелочности и цинизма». Мы со своей стороны напишем обращения в комиссию по этике партии «Единая Россия». Пусть разбираются со своими «антигероянами». Ну и очень надеемся, что горожане запомнят этих «патриотов» и на выборах в следующем году сделают выводы», — говорит Изотов.

Ранее установку памятника Николаю Кононову одобрило Управление Федеральной службы безопасности, которому и принадлежит участок, а также министерство культуры Мурманска и Администрация Президента РФ. Свое согласие дала и внучка Кононова Татьяна Фаюк. Однако Горсовет Мурманска отказывает в возведении памятника. Против его установки на последнем заседании ведомства по этому вопросу выступала замглавы Татьяна Прямикова.

Отметим, во время войны Николай Кононов командовал пулеметчиками, а также смог подавить три огневые точки и ликвидировать 20 солдат фашистской армии. Кононов героически погиб в ходе операции по переправке советских войск через Северную Двину.