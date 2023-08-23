Ветроэнергетическая установка от CHN Energy в ЮАР привлекла внимание на Медиафоруме БРИКС

19 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся шестой Медиафорум БРИКС. В своей вступительной речи директор компании CHN Energy Investment Group Ван Минь (Wang Min) поделился историями китайско-африканского сотрудничества в энергетическом секторе. Ветроэнергетическая установка в городе Де-Ар (De Aar Wind Power Project) эффективно компенсирует дефицит электроэнергии в ЮАР, способствует развитию местной экономики и играет важную роль в защите окружающей среды.

Около 200 представителей из примерно 100 СМИ, аналитических центров и международных организаций из 30 стран провели дискуссии на тему «БРИКС и Африка: развитие диалога в медиасреде ради единого будущего без предубеждений» для построения качественных дружеских отношений среди стран БРИКС и развития механизма сотрудничества БРИКС.

Компания CHN Energy, один из крупнейших в мире поставщиков электроэнергии, построила и управляет крупнейшей ветроэнергетической установкой в Южной Африке под названием «Ветроэнергетическая установка в Де-Ар», которая ежегодно обеспечивает экологически чистой энергией ветра 300 000 домохозяйств. Она также творчески развивает инклюзивную модель эко-роста, объединяющую установку, предприятие, общество и окружающую среду. Она получила высокую оценку в качестве модели сотрудничества в энергетическом секторе между странами БРИКС.

Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле заявил, что страны БРИКС активно изучают способы перехода от традиционных методов производства к высокотехнологичному производству и цифровизации. Китайские предприятия играют важную роль в ходе этого процесса.

Во время обсуждения ветроэнергетической установки, построенной совместно компанией CHN Energy и Южной Африкой, генеральный директор IGIHE Ltd. (одного из основных СМИ в Руанде) Мейлер Муриндабигви (Meilleur Murindabigwi) подчеркнул, что Африка сейчас остро нуждается в такого рода сотрудничестве. «Энергетическое сотрудничество Китая и Африки не только помогает восполнить местный дефицит энергии, но также способствует передаче технологий и помогает принимающим странам обучать специалистов. Я надеюсь, что в большем числе африканских стран будет налажено соответствующее энергетическое сотрудничество», — заявил он.

Кристофер Муцвангва, член Политбюро Центрального комитета правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ZANU PF), пресс-секретарь ZANU PF и бывший посол в Китае, заявил, что Зимбабве рассчитывает на приход компании CHN Energy в страну для реализации проектов в области чистой энергетики, а также на совместную работу по расширению сотрудничества в энергетическом секторе, включая содействие развитию чистой энергетики для достижения взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов с общим развитием для всех.