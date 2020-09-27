Viatti: 10 лет производству надежных шин

Осенью 2010 года Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил первую шину Viatti. Она была выполнена по эксклюзивным немецким технологиям производства, при этом адаптированы к российским дорогам. Одобрена для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, Skoda и Ford, а значит отвечала международным стандартам качества и надежности.

В год основания бренда Viatti на рынке было представлено всего три линейки шин – две летние (для легковых и внедорожников и кроссоверов) — Viatti Strada Asimmetrico (V-130), Viatti Bosco A/T (V-237), и одна зимняя (нешипуемая) — Viatti Brina (V-521).

За 10 лет бренд Viatti расширил свой ассортимент продукции до 200 товарных позиций, которые включают в себя 9 линеек шин. Помимо шин для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, шины представлены и для легких грузовиков. Теперь в линейке присутствуют летние и зимние шины, шипуемые и нешипуемые, посадочный диаметр колеблется от R13 до R19. Практически все автовладельцы смогут подобрать себе шины в зависимости от условий эксплуатации и характеристик автомобиля.

Автовладельцы из более чем 40 стран мира, куда экспортируются продукция бренда, высоко оценивают ее качество. По итогам аналитики спроса на автомобильные товары в 2019 году особым интересом пользуются шины из линейки Viatti Strada Asimmetrico, которые вошли в тройку самых популярных летних шин среди посетителей «Яндекс.Маркет». В первом полугодии 2020 году в интернет-магазине https://kamatyres.shop/ продукцию Viatti выбрали 62% покупателей.

Продукция бренда Viatti регулярно становится лауреатом различных республиканских и федеральных премий. В этом году на XXVII Международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия», которая проходила с 4 по 6 сентября 2020 года, шины 255/50R19 Viatti Bosco H/T одержали победу в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» и получили диплом I степени. А в прошедшем 2019 году в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» победили шины 235/60R18 Viatti Bosco S/T, а шины 235/60 R18 Viatti Bosco Nordico удостоились диплома.

«За 10 лет шины бренда Viatti завоевали доверие российских и зарубежных автопроизводителей и автомобилистов, прошли проверку российскими дорогами и стали регулярными участниками экспертных рейтингов», – прокомментировал Игорь Маргушов, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/