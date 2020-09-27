Viatti: 10 лет производству надежных шин

Общество
27 сентября 2020

Осенью 2010 года Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил первую шину Viatti. Она была выполнена по эксклюзивным немецким технологиям производства, при этом адаптированы к российским дорогам. Одобрена для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, Skoda и Ford, а значит отвечала международным стандартам качества и надежности.

В год основания бренда Viatti на рынке было представлено всего три линейки шин – две летние (для легковых и внедорожников и кроссоверов) — Viatti Strada Asimmetrico (V-130), Viatti Bosco A/T (V-237), и одна зимняя (нешипуемая) — Viatti Brina (V-521).

За 10 лет бренд Viatti расширил свой ассортимент продукции до 200 товарных позиций, которые включают в себя 9 линеек шин. Помимо шин для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, шины представлены и для легких грузовиков. Теперь в линейке присутствуют летние и зимние шины, шипуемые и нешипуемые, посадочный диаметр колеблется от R13 до R19. Практически все автовладельцы смогут подобрать себе шины в зависимости от условий эксплуатации и характеристик автомобиля.

Автовладельцы из более чем 40 стран мира, куда экспортируются продукция бренда, высоко оценивают ее качество. По итогам аналитики спроса на автомобильные товары в 2019 году особым интересом пользуются шины из линейки Viatti Strada Asimmetrico, которые вошли в тройку самых популярных летних шин среди посетителей «Яндекс.Маркет». В первом полугодии 2020 году в интернет-магазине https://kamatyres.shop/ продукцию Viatti выбрали 62% покупателей.

Продукция бренда Viatti регулярно становится лауреатом различных республиканских и федеральных премий. В этом году на XXVII Международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия», которая проходила с 4 по 6 сентября 2020 года, шины 255/50R19 Viatti Bosco H/T одержали победу в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» и получили диплом I степени. А в прошедшем 2019 году в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» победили шины 235/60R18 Viatti Bosco S/T, а шины 235/60 R18 Viatti Bosco Nordico удостоились диплома.

 «За 10 лет шины бренда Viatti завоевали доверие российских и зарубежных автопроизводителей и автомобилистов, прошли проверку российскими дорогами и стали регулярными участниками экспертных рейтингов», – прокомментировал Игорь Маргушов, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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