Viatti Bosco H/T в пятерке лучших летних шин

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» организовали сравнительные тесты летних шин размерностью 235/60R18 для кроссоверов и внедорожников в различных ценовых сегментах. По итогам летние шины Viatti Bosco H/T производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES попали в топ-5 рейтинга.

Хорошие управляемость и устойчивость, достаточные тормозные свойства на мокром и на сухом покрытии позволили шинам Viatti Bosco H/T занять одну из лидирующих позиций. К тому же специалисты отметили, что данная модель оказалась самой недооцененной – экономия более 26% относительно справедливой цены.

Представители «За рулем», второго по цитируемости автомобильного издания в России по данным «Медиалогии», провели тест 10-ти комплектов летних шин для кроссоверов и внедорожников от разных производителей. Их установили на полноприводный Mercedes-Benz GLC. Испытания организовали в несколько этапов, чтобы проверить эксплуатационные характеристики моделей в разных погодных условиях. Первый этап прошел летом на одном из самых больших полигонов мира – немецком АТР – при температуре воздуха +17 до +23 ˚С. Второй этап проходил осенью в Финляндии, когда температура уже опустилась до +8-10 градусов. В рамках теста эксперты изучали сцепные свойства шин и длину их тормозного пути на сухой и мокрой дороге, сопротивление аквапланированию, управляемость на разных скоростных режимах, маневренность на поворотах, экономичность и уровень шума.

«При разработке Viatti Bosco H/T были применены передовые европейские технологии, которые уже зарекомендовали себя и успешно работают в предыдущей линейке Viatti Bosco A/T. Если последняя предназначена преимущественно для пересеченной местности в условиях легкого бездорожья, то H/T рассчитана исключительно для асфальтированного дорожного полотна», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Технология HiControl – это повышенная окружная жесткость шины и специальные усиления между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах, которые обеспечивают отличную управляемость шинам Viatti Bosco H/T. А вместе с технологией HighStab она создает кольцевые ряды жесткости для повышения характеристик курсовой устойчивости при прямолинейном движении и управляемости при маневрировании автомобиля.

Приобрести летние шины Viatti Bosco H/T можно в официальном интернет-магазине производителя https://kamatyres.shop/. В ассортименте линейки представлены модели с посадочным диаметром от 16 до 19 дюймов.

Также Viatti Bosco H/T участвуют в акциях «Шиномонтаж в подарок» и «Кэшбэк от Viatti» (подробнее на сайте бренда https://www.viatti.ru/).

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/928388-letnie-shiny-235-60-r18-test-za-rulem/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/