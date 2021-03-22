Viatti: путешествуй на автомобиле с комфортом

С приходом весны стоит задуматься о смене зимней резины на летнюю, и путешествиях на автомобиле. Для владельцев внедорожников и кроссоверов подойдут летние шины Viatti Bosco H/Т, производства шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, которые разработаны для езды по асфальту как в городе, так и за его пределами.

В выходные дни, на майские праздники или для отпуска подойдут города России с множеством архитектурных и природных достопримечательностей. И в какой бы из городов вы не отправились, важно, чтобы поездка была комфортной. Шины Viatti Bosco H/Т обладают повышенным акустическим комфортом, благодаря уникальной ломаной форме канавок и ламелей на протекторе, а также различной ширине и очерёдности блоков рисунка протектора. Шины улучшают управляемость автомобиля и его устойчивость при движении, а также обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при самых крутых манёврах.

Казань манит туристов пересечением двух культур и религий, которые отразились в каждом уголке города: Казанский кремль, главная мечеть города Кул-Шариф и музей исламской культуры при ней, рестораны с местной кухней.

Санкт-Петербург — здесь найдутся развлечения на любой вкус и возраст. Начиная от известных, таких как Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский и Казанский соборы, Кунсткамера, заканчивая музеем «Реалии русского рока», для взрослых Pink Rabbit, а также парками аттракционов для детей.

Екатеринбург является четвертым по численности населения городом России, в котором началось развитие российской металлургии, был расстрелян последний российский император Николай II и начал политическую карьеру первый президент России Борис Ельцин. Здесь зародились музыкальные группы.

Петрозаводск, в первую очередь, славится природой. Это столица Карелии, которая расположилась на берегу второго по величине озера Европы. Основные достопримечательности находятся на набережной Онежского озера.

Великий Новгород славится древнерусским наследием. Здесь сохранились кремль, который был построен в середине XI века, древнейший собор Святой Софии и библиотеки с рукописными книгами.

Погода во время поездки может быть изменчива. В дождь шины Viatti Bosco H/Т разбивают водную плёнку и быстро отводят лишнюю влагу из пятна контакта через широкие продольные канавки. Они также сглаживают прохождение препятствий.

Источник https://moya-planeta.ru/travel/view/putevoditel_viatti_puteshestvie_na_avtomobile

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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/