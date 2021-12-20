Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз назвал условия снижения цен на жильё

Для большинства россиян покупка жилья – это самое крупное приобретение за всю жизнь.

Стоит ли ждать снижения цен или лучше поторопиться с покупкой, учитывая слухи о возможной остановке проектов? С этими вопросами мы обратились к почётному строителю России, кандидату экономических наук, вице-президенту Национального объединения строителей Антону Морозу.

– Оснований опасаться потрясений рынка, которые могут привести к остановке проектов, у нас сейчас нет, – считает собеседник. – Принятые правительством меры поддержки, такие, как льготная ипотека, дали возможность обеспечить рост отрасли и рынку. В ноябре выведено на рынок МКД на 73,6% больше, чем за этот период прошлого года.

Меры, которые были предложены со стороны НОСТРОЙ – кредитование из компенсационного Фонда – оказались тоже весьма эффективными. Благодаря им удалось спасти контрактов на 50 миллиардов рублей и сохранить огромное количество рабочих мест.

Надо понимать, что в строительной отрасли заняты более 11 000 000 работоспособных граждан страны, – подчеркнул А.Мороз. – А ещё есть те самые сотни тысяч наших граждан, которые ждут ввода в эксплуатацию своих МКД. Причины, по которым остановка строительной отрасли не будет допущена, очевидны.

Рост цен на ключевые строительные материалы в 2021 году – это то, чего, по словам А.Мороза, многие подрядчики никогда раньше не испытывали. Кроме стройматериалов, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз назвал ряд других составляющих себестоимости объектов, которые также дорожают: энергоресурсы, топливо, логистика, социальные нагрузки застройщиков.

– В комплексе с регулированием цен на стройматериалы существенное влияние на первичный рынок может оказать расширение линейки ипотечных продуктов, включая индивидуальное жилищное строительство, а также узконаправленные ипотечные программы: для молодых семей, для жителей Дальнего Востока, для жителей арктических территорий, студентов, семей с низким доходом, –– продолжает А.Мороз. – Для застройщиков мы говорим о необходимости особых условий финансирования в регионах с крайне низкой маржинальностью. Потому что необходимо развивать не только города-миллионники, но и малые города и территории Российской Федерации.

Выделение дополнительных средств на создание объектов инфраструктуры, транспортного строительства позволило бы снизить финансовую нагрузку застройщика, заложенную в стоимость жилья. В отсутствие изменений по этим направлениям не будет оснований говорить о снижении роста цен на квадратные метры, – считает экономист.