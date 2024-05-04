Видеоконференцcвязь в стандарте 4К особенно актуальна там, где необходимо достичь эффекта присутствия и максимальной вовлеченности всех участников собрания. Это – сфера образования, государственные структуры, которые проводят масштабные совещания, крупный корпоративный сектор, обеспечивающий взаимодействие своих распределенных структур. Высококачественная связь необходима при проведении совещаний, посвященных защите проектов, лекций и семинаров, собраний акционеров, онлайн-презентаций и других представительных мероприятий.

Hitrolink анонсировал новые устройства для этих целей, которые поддерживают максимально возможный сегодня стандарт видео 4К, имеют широкие интеграционные возможности и самый широкий спектр применения: как отдельные устройства, в комплекте друг с другом или в качестве основы для сложных ВКС-систем. Комплект из PTZ-камеры HTI-XC800 и терминала видеоконференцсвязи HTI-XT600 может использоваться и как законченное решение для оснащения крупных и средних аудиторий, и как основа для формирования сложных ВКС, в том числе – с использованием унаследованного оборудования. В первом случае можно при помощи всего двух устройств создать современный конференц-зал с максимально возможными на сегодня условиями для ВКС. Во втором – получить основу для технологического развития своей коммуникационной системы.

PTZ-камера Hitrolink HTI-XC800 – роботизированная камера с возможностью дистанционного управления предназначена для использования в средних и больших конференц-залах, рассчитанных на 6–15 человек. Отличительная черта этой PTZ-камеры – сверхвысокое качество съемки 4К, которое выдает реалистичное изображение. Кроме того, она обладает уникальным показателем задержки изображения, который не превышает 100 мс. Это позволяет обеспечить плавность и непрерывность изображения. Объектив камеры с 12-кратным оптическим увеличением позволяет кадрировать изображение с углом зрения от 7,6 до 80,5 градусов, фиксируя даже незначительные детали, а возможность поворота в горизонтальной плоскости на 120 градусов в каждую сторону позволяет камере сфокусироваться на каждом участнике собрания вне зависимости от схемы рассадки в аудитории.

Камера имеет широкие интеграционные возможности, что позволяет использовать ее в любых системах видеоконференцсвязи. Она поддерживает прямое подключение через HDMI или USB, а также подключение по сети. Вариативно и управление камерой: она может работать в автоматическом режиме (имеются 256 PTZ-предустановок), так и в ручном режиме с использованием пульта дистанционного управления.

Камера имеет гибкие возможности установки. Ее можно разместить на горизонтальной поверхности, на стене или на потолке, выбрав наиболее подходящий ракурс съемки.

Терминал видеоконференцсвязи с поддержкой 4К HTI-XT600 – еще одна новинка Hitrolink в России. Это устройство предназначено для сжатия и декодирования видеопотоков и многоканальной передачи видео- и аудиосигнала. Терминал может работать с несколькими каналами видео любого разрешения, вплоть до 4K при 30 к/с. Декодирование звука осуществляется в формате OPUS с частотой дискретизации 48 кГц. Устройство имеет надежный механизм защиты от потери пакетов аудио- и видеосигнала.

За взаимодействие HTI-XT600 с другими ВКС-устройствами отвечает обширный набор интерфейсов: 2хHDMI, 2xHD-BaseT, VGA, 2xRCA, DH-AIO, XLR. Они делают возможным использование HTI-XT600 не только как базы для PTZ-камеры HTI-XC800, но и в качестве «центрального» устройства сложной составной системы видеоконференцсвязи, использующей несколько разнородных устройств, в том числе – от разных брендов.