Виктор Боченков написал книгу об истории старообрядческой деревни Гавриловка

В Доме культуры сельского поселения Гавриловка состоялась презентация книги Виктора Боченкова. Книга издана на средства благотворителя Сергея Сергеевича Кондрашова.

Деревня Гавриловка была малой родиной его матери. «Книга показывает, как через развитие деревни проходило и развитие страны. Важно возвращаться на свою малую родину и отдавать дань памяти своим предкам. Знание своих корней – это основа движения вперёд», – подчеркнул Сергей Кондрашов.

В книге собраны материалы о жизни деревни, её обитателях с самого основания и до наших дней. Книга вызвала живой интерес у жителей поселения. «Книга получилась не только о старообрядческих церквях, но и о сельской жизни в целом», – рассказывает автор Виктор Боченков.

В основе книги – материалы из архивов Калужской области, архивов Русской Православной Старообрядческой церкви, материалов районных газет. Тираж книги 1000 экземпляров.

В мероприятии принял участие Глава Кировской районной администрации Феденков Игорь Николаевич, Глава Администрации поселения Гавриловка Простяков Сергей Иванович, благотворитель Кондрашов Сергей Сергеевич, автор Боченков Виктор Вячеславович, руководители краеведческих организаций и жители деревни.