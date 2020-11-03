Виктория, которая чувствует себя комфортно в XARISTA

XARISTA — новое имя на российской сцене, самобытное звучание с народным фольклором, которые отзываются в сердце.

–Расскажи моменты из жизни, которые помогут понять кто такая XARISTA

–Я родилась в г.Магнитогорске. С детства была активным ребёнком. Ходила на танцы, в плавание, училась на пятерки. Моя мама всегда любила петь, и эта любовь передалась мне. В детстве мы часто включали дома караоке и пели. После я начала заниматься народным пением с педагогом в музыкальной школе. В 16 лет я окончательно решила связать свою жизнь с музыкой и переехала в Екатеринбург.

Я всегда хотела жить в Москве, и вскоре эта цель осуществилась. Я продолжила обучение в РАМ имени Гнесиных. Сейчас учусь на 4 курсе, пишу дипломный реферат. Моя основная специальность — народное пение, отсюда и отсылки к фольклору в первых треках. Но также люблю исполнять песни в жанре поп, соул.

–Многие артисты начинают с каверов, расскажи, а ты сразу начала с исполнения своего материала? А как вообще ты поняла, что хочешь стать певицей?

–Я пою с детства. В музыкальную школу я пошла в 10 лет, но там не было вокального отделения, и я начала играть на скрипке. В 13 я решила сменить школу. В новой шёл набор на отделение народного пения, а т.к. я всегда любила петь, я сразу согласилась. Сначала мне было непривычно — народное пение это довольно громко и зычно. А окна кабинета музыкальной школы выходили на улицу, по которой часто ходили мои одноклассники. Я стеснялась петь громко, но, когда входила в кураж — забывала обо всём. Я считаю, что педагог — это 80% успеха ученика. А у меня была молодая энергичная преподавательница, которая привила огромную любовь к фольклору. Потом было много вокальных конкурсов, выступлений, побед. Я поняла, что музыка — это моя среда, и я хочу окружать себя творческими людьми. После 10 класса я поступила в Свердловское музыкальное училище. Сейчас я заканчиваю Академию музыки имени Гнесиных по специальности руководитель народного хора. Я очень интересующийся человек, поэтому помимо народных песен я слушаю всё. Хотелось петь и пробовать себя в разных жанрах. Так и случилось. Сейчас моя музыка — это не привязка к конкретному стилю. Это выражение меня, моих эмоций, музыкальных предпочтений.

–Твоё сценическое имя XARISTA. Это твое настоящее имя или это псевдоним?

–Меня зовут Виктория. Я очень люблю своё имя. Оно такое символичное. Но творчество — это ведь не только петь. Я хотела, чтобы мое творчество началось с того моего псевдонима. XARISTA — это вымышленное имя. Оно появилось случайно, простым перебором букв и слов. Но в нём я чувствую себя очень комфортно. В нем есть мои любимые буквы «Р-С-Т», в которых я чувствую большую силу. И звучит загадочно, согласитесь? А я та ещё загадка.

–Сейчас такое время, что можно стать известным без лейблов и продюсеров. Расскажи, ты самостоятельно занимаешься всем или за твоей спиной есть опытные наставники?

–Со мной есть друзья, которые верят и помогают. Сотрудничать с продюсерскими центрами я не хочу. Не хочу делать только то, что говорят. Хочу иметь своё мнение и выражать себя. Нельзя, чтобы у меня забирали самое ценное — музыку.

–Ты всю себя отдаёшь музыке или же есть увлечения, без которых ты не можешь представить себя?

–Да, 90% моего времени я посвящаю музыке. И это мое главное увлечение. Если я не пою сама, то хожу на концерты, слушаю, вдохновляюсь.

Еще я очень люблю театр. Раньше часто бывала в студенческих театрах: Гитисе, щепке, щуке. Мне кажется, что это даже лучше больших сцен. Ведь молодые актеры буквально горят своим делом. Спектакли получаются очень эмоциональные и живые.

А ещё моя большая страсть — путешествия. Я люблю знакомиться с новыми культурами и странами. Это здорово развивает и расширяет границы.

–Трек «Серенада» исполнен в очень необычном стиле. Ты автор и слов и музыки? Что вдохновило на написание? Из-за кого ты потеряла покой?

–Однажды мы сидели в студии, и мой друг начал играть на гитаре мелодию в стиле фламенко. У меня в голове стали появляться идеи. Потом родились слова, смыслы, которые идеально вписались в задуманную атмосферу.

–Есть ли у тебя любимая тема в песнях? И как ты подходишь к выбору или созданию сингла?

–Мне кажется, что любимая и самая важная тема — это любовь. И любовь разная: к партнеру, родителям, к жизни.

Я вообще люблю размышлять о жизни. Трек Басты «Сансара», песня группы Альянс «На заре» давно заняли своё место в моем плейлисте. Я верю, что когда-нибудь тоже напишу и спою такую песню, которая отзовётся в сердцах миллионов. Главное, быть искренним, особенно в наш век. Людям не хватает простого человеческого общения и разговора о важном. А в музыке заключена огромная энергия, которая может помочь в самый трудный момент.

Темы для песен появляются по-разному. Иногда просто крутится мотив с парой строк, иногда это сознательный выбор того, о чем хочется сказать.

–Бывают ли у тебя минуты сомнений в себе, в пути? Как с ними борешься? Что делать, чтобы поддерживать себя в хорошем настроении?

–Сомнений в том, что я буду заниматься музыкой, нет. Сомнения в себе — постоянно. Я вообще считаю, что не бывает роста, если ты полностью доволен собой. Всегда есть к чему стремиться, над чем работать. Иногда кажется, что есть огромное количество талантов, а ты недостаточно хорош. Важно, чтобы были люди рядом, которые верят и поддерживают. Тогда вырастают крылья и хочется делать больше и лучше.

–Тебе нравится российская современная музыка? Кто именно?

–На самом деле, я не могу дать свою оценку, так как слушаю, в основном, зарубежную музыку.

Но вообще здорово, что сейчас у многих молодых исполнителей появилось больше возможностей создавать и выпускать свою музыку. Теперь каждый может заявить о себе.

Я верю, что это положительно повлияет на развитие отечественной музыкальной индустрии.

–Как планируешь удивлять свою аудиторию в ближайшее время?

–У меня много интересного материала, которым я вскоре поделюсь со своими слушателями.

В ближайшее время у меня выходит новая песня «Сериал». Трек получился очень эмоциональным и личным. Я вложила туда историю из своей жизни. Надеюсь, она найдёт отклик в сердцах людей.

Инстаграм: https://www.instagram.com/xarista_official/

XARISTA «Серенада»: https://www.youtube.com/watch?v=JwlvbZgx_iQ