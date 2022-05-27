Виктория Никифорова: «Мой бренд пропитан эстетикой»

Ей долго не везло в личной жизни, поэтому она решила изучить сферу отношений от и до. Ходила на психологические курсы, изучала ассортимент интим-магазинов. И в результате поняла, что хочет не только найти свою половинку, но и перевернуть рынок товаров для взрослых. О создании своего бренда и сексуальном образовании в целом мы поговорили с предпринимателем, основателем бренда Vexso Викторией Никифоровой.

– Виктория, почему Вы все-таки выбрали такую необычную нишу?

– Дело в том, что я осознала, что у нас очень много девушек с такими же проблемами, как у меня. Им хочется разнообразить сексуальную жизнь, доставлять удовольствие себе и партнеру, но как этого добиться, они не знают. Информация в интернете хаотичная, порой противоречивая. Также есть желание попробовать специальную косметику или игрушки, но ходить в специализированные магазины и спрашивать совета у продавцов неудобно. Да и выбор оставляет желать лучшего.

Именно поэтому я начала вести свой телеграм-канал, который направлен на секс-образование, там я стараюсь освещать актуальные темы для своих подписчиков, отвечаю на их вопросы. Вместе с командой психологов и сексологов мы помогаем парам познать себя и свое тело, научиться доверительно обсуждать интимные вопросы. И каждый день нам поступает огромное количество благодарностей за создание такого проекта! Благодаря этому проекту родился и мой бренд интимной косметики — Vexso.

– А в чем особенность Вашего бренда?

– Когда я создавала свой продукт, мы с командой провели огромную работу по анализу рынка. И поняли, что очень много людей не довольны качеством товаров и их дизайном. Оформление либо чересчур пошлое, либо, наоборот, какое-то «няшное», «детское». Ни тот, ни другой вариант обычно не способствует романтичному вечеру.

Мой бренд призван показать, что секс — это не грязно, не стыдно, а красиво и эстетично. Именно поэтому наши товары выглядят привлекательно и стильно. Наши лубриканты похожи на дорогие духи или крем, их приятно приобрести и даже подарить, они не заставляют Вас краснеть.

Также мы выбрали наиболее удобную форму в виде тубы. В результате опроса мы выяснили, что люди не довольны дозаторами, поскольку крышки часто теряются, лубрикант протекает. Поэтому мы остановились на такой герметичной упаковке, которую легко открыть одним движением и удобно носить в сумочке. Кроме того, нам удалось сделать универсальный лубрикант, который идеально подходит для всех видов любви.

– Сколько пришлось вложить в старт своего дела?

– Около 3 миллионов рублей. Эти деньги пошли на производство тубы (я долго подбирала подходящий материал, ездила на производство), создание самого средства (разработку формулы) и производство вторичной упаковки (красивой коробки). Также я решала вопросы с логистикой, хранением, рекламой.

Сейчас продукцию Vexso можно приобрести практически на всех маркетплейсах, в онлайн и офлайн секс-шопах. Объем производства — 10 000 штук каждого вкуса. Мы вышли на рынок в декабре прошлого года, но у нас уже более 5 тысяч довольных клиентов! Мне кажется, это прекрасные показатели.

Пока бренд еще не приносит прибыли, я только вкладываюсь в его развитие, но для меня главное — завоевать любовь и доверие аудитории и помочь людям наладить личную жизнь.

– А как Ваши близкие отреагировали на Ваш бизнес?

– Мои родные были удивлены выбором такой ниши, но поддержали меня. Мне очень повезло, моя семья всегда в меня верит и во всем старается помогать. Друзья тоже отнеслись хорошо, мне кажется, даже стали больше меня уважать, потому что я решилась открыть свое дело и вкладываю в него всю душу.

– Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

– Их очень много. Во-первых, это увеличение ассортимента, мы планируем выпустить новые продукты. Во-вторых, хотим увеличить объемы продаж, выйти на сети оффлайн магазинов и аптек. И, конечно, планируем работать над узнаваемость бренда, чтобы наша продукция помогла большему количеству людей стать счастливыми.