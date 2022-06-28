Виолетта Орен — новое лицо канала World Fashion channel (WFC) и ведущая программы «Бьютификация»

Виолетта Орен стала ведущей программы «Бьютификация» на телеканале World Fashion Channel (WFC). В основе передачи — перевоплощение главных героев. Косметологи, стилисты и визажисты помогают им стать привлекательнее и уверенне в себе, чтобы они смогли добиться успехов в карьере и личной жизни. А зрители смогут наблюдать за кардинальной трансформацией — какими участники шоу были «до» и какими станут «после».

«Мне кажется, очень важно быть в гармонии с самим собой и всегда оставаться довольным своей внешностью, — объясняет Виолетта Орен. — Если этого нет, человек становится замкнутым, подавленным, несчастным. Поэтому у нашей программы важная миссия — делать людей не только красивыми, но и счастливыми!»

Для Виолетты Орен это уже не первый проект на телевидении. Она также ведет кулинарную программу «Вкусные истории» на телеканале Music Box, где вместе с шеф-поварами известных ресторанов учится готовить блюда разных стран мира.

Кроме того, Виолетта Орен — успешная модель, она принимает участие в крупнейших модных событиях — показах Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, Mercedez Benz Fashion Week, а также снимается для рекламных кампаний известных брендов. Также она принимает участие в качестве члена жюри в престижных международных премиях с участием звезд, СМИ и известных предпринимателей — Successful Ladies Awards и Best Business Awards.

Программу «Бьютификация» на WFC вместе с Виолеттой Орен будет вести певица, телеведущая и продюсер Даяна Брют.