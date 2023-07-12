«Виртуальный тур по многонациональной России» познакомит с традициями и культурой народов

Кухня русского Севера, деревянное зодчество, обычаи народов Кавказа, песни Поволжья… О традициях и культуре народов России расскажут через II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». 13 победителей представят свои выставочные проекты в Москве, смогут обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны. Проект получил широкий отклик в прошлом году ― на участие в конкурсе было подано около 400 заявок почти из всех регионов.

― Россия ― страна регионов и у каждого есть своя уникальность. Конкурс является площадкой, которая показывает богатое культурное и языковое разнообразие страны, ― отметил начальник отдела Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства России Александр Калабанов.

Интерес к проекту действительно высокий. К участию приглашаются не только музеи, но и школы, библиотеки, некоммерческие организации, инициативные группы, которые занимаются сохранением и продвижением проектов, связанных с популяризацией народной культуры и творчества.

Цель конкурса ― продвижение выставочных проектов, посвященных народной культуре, сохранение культурных традиций, памятников истории и этнографического многообразия регионов. Это инновационный проект, поддерживающий новые творческие подходы в работе.

― Мы очень рады, что конкурс продолжается, в нём появились новые номинации, которые позволят расширить аудиторию участников. Конкурс открывает яркие имена в музейной деятельности как в некоммерческом секторе, так и среди профессионалов. Благодаря видеороликам мы узнаём об энтузиастах, инициативных группах и частных этнокультурных музеях из разных, иногда очень отдалённых уголков нашей многонациональной страны, ― подчеркивает директор Ресурсного центра Евгения Михалева.

Участники будут состязаться в шести номинациях:

Лучший выставочный проект музея (1, 2, 3 место);

Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации (1, 2, 3 место);

Лучший выставочный проект инициативной группы (1, 2, 3 место);

Спецноминация «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке» (1 победитель);

Спецноминация «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» (1 победитель);

Спецноминация «Интерактивная этнокультурная выставка» (1 победитель).

Презентация проектов-победителей состоится в Общественной палате РФ. Также будет вручен приз зрительских симпатий, победителя определят онлайн-голосованием. Чтобы принять участие, нужно подготовить виртуальный тур по этнокультурной выставке или музею. Ролик продолжительностью не более 10 минут необходимо залить в файлообменник, заполнить и подать заявку. Заявки принимаются до 30 сентября. Ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно по ссылке.

Конкурс проводит Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и в партнёрстве с Ассоциацией этнографических музеев России, Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений и миграции, Комиссией Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре и туроператором FUN&SUN.

Информационные партнёры проекта: Телеканал «Моя Планета» и Первый Российский национальный канал.