Vitacoin club – поиск решения по радикальному продлению жизни людей на Земле

Идея жить как можно дольше заманчива и привлекательна. И как было бы здорово в будущем оказаться рядом с такими революционными открытиями, которые позволили бы нам обратить старение вспять, обрести вечную молодость и быть активными и здоровыми на протяжении долгих лет. И теперь есть такая возможность. Проект Vitacoin, посвященный радикальному продлению жизни, объединяет вокруг себя ученых, предпринимателей, политиков, инвесторов и всех заинтересованных людей в одну площадку — Vitacoin club. Там, в круге единомышленников, говорят создатели клуба, можно обменяться опытом, приобрести ценные знания и воплотить идеи, связанные с достижением долголетия, сохранением молодости и улучшением здоровья.

Проект Vitacoin был создан с целью дать возможность всем желающим принять участие в развитии направлений, связанных с изучением старения, в разработке методов и технологий, замедляющих развитие возрастных процессов, а также в реализации комплекса мероприятий: от проведения клинических исследований по сохранению молодости до создания целого научного центра.

Недавно в проекте был завершен первый этап «Дорожной карты» по поиску средств продления жизни: удалось собрать тысячу участников и сформировать команду администраторов. Теперь создатели объявили о том, что они переходят ко второму этапу. Они создали клуб единомышленников — Vitacoin club, в котором активные участники могут объединиться с учеными, инвесторами, предпринимателями и прочими неравнодушными людьми с целью найти совместное решение по радикальному продлению жизни каждого человека на Земле.

Для того чтобы стать членом клуба, необходимо пройти регистрацию на сайте, заполнить анкету и оплатить взнос (всего предусмотрено три статуса членства — «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой»). Деньги, собираемые таким образом, направляются на проведение мероприятий, реализацию проектов, обслуживание сервисов, связанных с продлением жизни.

Члены клуба смогут бесплатно посещать научно-популярные лекции, получать доступ к закрытым видеоматериалам, онлайн-трансляциям, аналитическим материалам, статьям, книгам о том, как замедлить процесс старения, сохранить молодость и защитить свое здоровье, стать обладателями экспериментальной биологической программы, участвовать в закрытых мероприятиях, а также задавать вопросы экспертам в области старения и продления жизни.