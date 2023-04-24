Недавно глава Кавказского района, Виталий Николаевич Очкаласов, вместе с коллегами из социальной сферы осмотрел объект образовательного учреждения, чтобы оценить ход работ по ремонту. Подрядная организация уже приступила к первому этапу, в рамках которого будет произведена замена кровли главного здания, обновление ограждения и благоустройство школьного двора.

«Развитие объектов социальной и спортивной инфраструктуры является одной из важнейших задач, стоящих перед руководством района. Мы работаем, чтобы юные жители района могли обучаться в комфортных условиях», – сказал Виталий Очкаласов.

Планируется выполнить работы в соответствии с существующими инновациями. Благоустройство школьного двора состоит из постройки современной многофункциональной спортивной площадки, предназначенной для выполнения норм ГТО. В ряду того, что множество спортивных секций существуют на базе данного образовательного учреждения, создание новой спортплощадки становится реальной необходимостью. Кроме того, ранее были выполнены работы по замене окон и системы водоснабжения.

В рамках усиления этапа ремонтных работ в образовательном учреждении главой района Виталием Очкаласовым было дано поручение подготовить соответствующую документы, чтобы после начала школьных каникул рабочие смогли приступить к внутреннему ремонту.

На территории Кавказского района в настоящее время проходят работы по реконструкции мемориальных комплексов, спортивных объектов и общественных пространств. Кроме того, Виталий Очкаласов в своем Telegram-канале сообщил о начале капитального ремонта двух отделений и пищеблока центральной районной больницы.

«Наши парки и скверы являются излюбленным местом семейного отдыха местных жителей. А спортивные объекты района должны не только способствовать развитию наших атлетов, но и предоставлять возможность для активного отдыха жителей Кавказского района», – заявил Виталий Очкаласов.

Виталий Очкаласов успешно руководит районом и делает все возможное для развития спортивной культуры среди жителей. Благодаря его усилиям Кавказский район занял первое место среди других районов Краснодарского края в плане развития спорта. Более 65% местных жителей регулярно занимаются физическими упражнениями и участвуют в активном отдыхе. Кроме этого, район занимает 11-е место по социально-экономическому развитию, что подтверждают высокие экономические показатели района, высокая оценка в социально-культурном аспекте, эффективная энергетика и эффективное муниципальное управление.

Источник: x-true