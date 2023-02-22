Виталий Очкаласов получает на 60-летие уважение и признательность жителей Кавказского района

21 февраля глава Кавказского района Виталий Очкаласов встретил 60-й день рождения. Его поистине грамотная, ответственная и приносящая хорошие результаты управленческая деятельность вызывает глубокое уважение.

Виталий Николаевич Очкаласов занимает должность главы Кавказского района Краснодарского края с 2009 года и с тех пор успешно выполняет государственные задачи. Своими главными целями он считает обеспечение развития социоэкономического состояния муниципального образования и улучшение качества жизни народа. Виталий Николаевич был многократно награждён почётными грамотами губернатора Краснодарского края, а также медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и «Князь Григорий Потёмкин».

Достижения Виталия Очкаласова за годы на посту главы Кавказского района

За годы работы Виталий Николаевич вложил много усилий в обеспечение доступности активного отдыха в районе: началось строительство спортивных комплексов «Олимп» в Мирском сельском поселении и Кропоткине, проведён ремонт стадионов «Юность», «Богатырь», «Локомотив» и бассейна «Буревестник». Постоянно создаются открытые для всего населения новые спортивные площадки. Каждый год в преддверии Дня защитника Отечества в Кавказском районе проходит турнир по мини-футболу, в котором Виталий Очкаласов сам принимает участие.

Кавказский район входит в десятку лидеров Краснодарского края по урожайности зерновых и бобовых культур уже 7 лет подряд. Глава района считает, что финансирование аграрно-промышленной сферы необходимо, и с каждым годом увеличивает число субсидий на 20%. В 2021 году под руководством Виталия Очкаласова был открыт первый в России индустриальный парк для малого и среднего бизнеса «Достояние». Первым участником стал «Кавказский бювет», чья деятельность сейчас приносит огромную пользу, обеспечивая импортозамещение напитков. Следующими представителями планируют стать «Арт-пласт» и «Кубанская картонажная фабрика».

В 2018 году благодаря Виталию Очкаласову после 20-летнего перерыва снова заработал кинотеатр «Мир» города Кропоткина. В здании был проведён капитальный ремонт, и теперь горожане с радостью проводят время в этом киноцентре. Регулярно обновляются Дома культуры, ремонтируются медицинские и образовательные учреждения, а современная техника устанавливается в каждой больнице, школе и детском саду. Появляется большое количество новых рабочих мест на предприятиях, а значит, улучшается ситуация с безработицей. Ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы. В Кропоткине благодаря ремонту коллектора улучшили услуги водоотведения жилых домов.

Под руководством Виталия Николаевича положено начало акции по сбору продовольственной помощи и товаров первой необходимости бойцам специальной военной операции. Из Кавказского района было передано 50 тонн продуктов, вещей и снаряжения. Даже несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, у главы района получается объединять и поддерживать народ. Благодарим Виталия Очкаласова за проделанную работу и от всей души желаем благополучия и счастья! Пусть спутниками Виталия Николаевича будут отличное здоровье и поддержка жителей района.

Источник: KM.ru