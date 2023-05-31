Vivo представила новую концепцию и проводит диалог по 5G с партнерами

Компания Vivo представила свою новейшую концепцию в области коммуникационных технологий, заключающуюся в создании безграничного интеллектуального мира, подчеркивающую непрерывные усилия компании по внедрению инноваций и поддержке сообществ в преодолении цифрового барьера. В рамках этой инициативы научно-исследовательский институт коммуникаций Vivo провел свою первую дискуссию относительно 5G, в ходе которой отраслевые эксперты обсуждали последние разработки в области 5G и потенциальные преимущества для потребителей.

Видение Vivo в области коммуникационных технологий Vivo

Компания Vivo убеждена в том, что благодаря коммерциализации технологии 5G и устойчивому развитию исследований 6G коммуникационные технологии будут объединять физический и цифровой миры. Благодаря высокоскоростным и надежным сетям коммуникационные технологии обеспечат бесшовную интеграцию между этими двумя мирами, создавая новые приложения, услуги и возможности. Это сотрет границы между людьми, вещами, пространством и временем, что приведет к созданию безграничного мира, способствующего устойчивому развитию общества.

В соответствии с этими перспективами на будущее научно-исследовательский институт коммуникаций Vivo выдвинул свою новейшую концепцию безграничного интеллектуального мира, которая воплощает в себе стремление компании Vivo сократить цифровой барьер за счет предоставления потребителям наиболее оптимального опыта в сфере инновационных устройств и интеллектуальных услуг связи.

Vivo проводит технический семинар по 5G для обсуждения вопросов развития и преимуществ 5G

Компания Vivo провела свой первый семинар по 5G, в котором приняли участие шесть отраслевых экспертов, включая представителей операторов связи, отраслевых ассоциаций и научных кругов. Обсуждая преимущества 5G для развивающихся стран, участники дискуссии пришли к выводу, что расширенные возможности сетевого взаимодействия могут обеспечивать решения инфраструктурных проблем, таких как дистанционное образование и здравоохранение, Интернет вещей (IoT) для сельского хозяйства и восстановления после бедствий, а также создавать новые бизнес-модели.

«Компания Vivo стремится сделать смартфоны 5G более удобными, доступными и дешевыми, что позволит сообществам преуспевать в новой цифровой среде, — заявил ведущий специалист научно-исследовательского института коммуникаций Vivo Ракеш Тамракар. — Наши неустанные усилия в этой области, включая обширные научно-исследовательские инициативы, привели к внедрению передовых инноваций, которые в настоящее время стали частью глобальных стандартов 5G. Поощряя инновации и сотрудничество, мы убеждены в том, что мы можем внести свой вклад в формирование безграничного интеллектуального мира, в котором каждый может извлекать выгоду из передовых телекоммуникационных технологий».

Стремление обеспечить первоклассный уровень сервиса 5G для потребителей по всему миру

Компания Vivo разработала широкий ассортимент продукции, которая готова к новому поколению средств подключения и удовлетворяет различные предпочтения и бюджеты потребителей. Например, впечатляющие серии X и V предлагают одни из самых тонких телефонов 5G на рынке благодаря инновационной технологии 3D-штабелирования компании Vivo. Недавно выпущенный V27 Noble Black — один из самых тонких телефонов с изогнутым экраном в портфеле продуктов Vivo. Он удобно помещается в руке, его толщина составляет всего 7,36 мм, а вес — всего 182 г. Эти телефоны также обладают исключительными энергосберегающими функциями и превосходной надежностью подключения, подкрепленными многолетними исследованиями и разработками.

Поддерживая развитие локальных сетей 5G и коммуникационных технологий, компания Vivo надеется сделать высокоскоростное подключение и цифровую жизнь более доступными и удобными благодаря своим диверсифицированным устройствам 5G, открыв безграничный интеллектуальный мир.

Информация о компании Vivo

Vivo — технологическая компания, создающая превосходную продукцию на основе конструкторских инноваций, в основе которой лежат интеллектуальные устройства и интеллектуальные сервисы. Целью компании является создание связи между людьми и цифровым миром. Благодаря уникальному творческому подходу компания Vivo обеспечивает пользователям все более удобную мобильную и цифровую жизнь. Следуя основным ценностям компании, включая принцип «бенфен», ориентированность на пользователей, конструкторские инновации, непрерывное обучение и командный дух, компания Vivo реализует стратегию устойчивого развития, чтобы становиться все более здоровой и устойчивой корпорацией мирового класса.

Объединяя и развивая лучших местных специалистов с целью достижения совершенства, компания Vivo работает на базе научно-исследовательских центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае и Сиане, уделяя особое внимание разработке самых современных потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, промышленный дизайн, системы визуализации и другие перспективные технологии. Компания Vivo также создала интеллектуальную производственную сеть (включая сети, авторизованные Vivo) с годовой производительностью почти 200 миллионов смартфонов. На сегодняшний день Vivo распространила свою сеть продаж более чем на 60 стран и регионов и пользуется популярностью у более чем 400 миллионов пользователей по всему миру.