Владимир Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за девять месяцев

Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей, что почти на 22 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата инвестиции в основной капитал Москвы за три квартала 2021 года составили 2,51 триллиона рублей, что на 21,9 процента превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. Это значительно выше общероссийского показателя: рост по стране составил 7,6 процента. На долю столицы сегодня приходится 18,6 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал», — сообщил заместитель Мэра.

Он также отметил, что в целом, за 10 лет объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. По статистике больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3 процента общего объема инвестиций. Доля вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составила 30,4 процента, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3 процента, на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6 процента.

Объем вложений крупных и средних организаций в Москве за январь – сентябрь составил почти 2 триллиона рублей. За счет собственных средств ими профинансировано 54,3 процента инвестиций в основной капитал, оставшиеся 45,7 процента приходятся на привлеченные средства, в том числе 25 процентов – на долю бюджетных средств, 4,8 процента – средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, 9,8 процента – кредиты банков. Таким образом, на долю внебюджетных источников финансирования приходится 75 процентов от общего объема.

«Сохранить инвестиционную активность помогает система мер поддержки, которая работает в Москве более пяти лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки на 17–25 процентов посредством специальных статусов. Сегодня 130 компаний имеют право на налоговые преференции, среди них – промышленные комплексы, технопарки и якорные резиденты технопарков, совокупные инвестиции которых за последние 5 лет составили 100,5 миллиарда рублей», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В дополнение к уже существующим мерам поддержки столичные власти разрабатывают и внедряют новые, которые также способствуют росту инвестиций. Например, в прошлом году была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). По ее условиям застройщики многоквартирных домов могут получить статус инвестиционного проекта и существенную поддержку от города, если одновременно с жильем создают за внешними границами Третьего транспортного кольца и МКАД места приложения труда: офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные или образовательные объекты. На сегодняшний день Москва заключила с девелоперами 13 соглашений о создании МПТ с совокупным объемом инвестиций 61,75 миллиарда рублей.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артёма Барашева, действия столичных властей по улучшению инвестиционного климата отражены в авторитетных рейтингах. Так, Москва третий год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities столица России поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур и другие мегаполисы. А в престижном международном рейтинге Financial Times Global Cities of the Future 2021/22, опубликованном в феврале этого года, Москва вошла в топ-25 городов мира по привлекательности для иностранных инвесторов.