Владимир Ефимов: С начала года у города купили более тысячи нежилых объектов

В январе – августе 2021 года по итогам торгов город заключил 1014 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда. Это на 11 процентов больше, чем за весь 2020 год, когда было заключено 898 сделок, и почти в 2 раза больше чем в 2019, когда было подписано 522 договора. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичная недвижимость, предлагаемая участникам городских торгов, пользуется неизменным спросом. Так, с января по август 2019 года заключено 286 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда площадью 38,3 тысячи квадратных метров на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, а за этот же период прошлого года – 583 договора на объекты площадью 52,9 тысячи квадратных метров на общую сумму 3,4 миллиарда рублей. В этом году совершено уже 1014 – почти в два раза больше, чем в прошлом – сделок по продаже недвижимости площадью 60,6 тысячи квадратных метров на 4,5 миллиарда рублей», – сообщил вице-мэр.

Он также отметил, что количество заключаемых договоров растет ежегодно. Так, в 2019 году было подписано 522 договора купли-продажи, а в 2020 году – 898.

Во многом увеличению объемов продажи столичной недвижимости способствовали внутренние, межведомственые изменения в процессе подготовки лотовой документации и внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов. Так, в 2021 году появилась возможность заключать договоры купли-продажи с единственным участником сделки посредством публичного предложения и аукциона. Также с этого года можно заключать договор с претендентом на лот, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.

Наибольшая активность участников торгов была зафиксирована в августе. Тогда было совершено 285 сделок на 731 миллион рублей. В марте заключены 252 договора купли-продажи суммарной стоимостью 938,3 миллиона рублей, в апреле – 182 соглашения на один миллиард рублей.

«В январе – августе 2021 года наибольшее количество объектов недвижимости продано на юго-западе города – по ним заключено 503 договора купли-продажи на 693 миллиона рублей, на западе столицы – 114 сделок общей стоимостью на 281 миллион рублей и на северо-востоке – 68 договоров купли-продажи на 353 миллиона рублей. При этом самый крупный проданный объект недвижимости – помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров – находится в ЦАО, на Средней Переяславской улице. За него новый владелец выплатил городу более 120 миллионов рублей. А самую скромную по метражу недвижимость площадью 4,6 квадратных метра, расположенную в оживленном месте у станции метро Профсоюзная, инвестор приобрел за 11,5 миллиона рублей в ЮЗАО», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

До конца 2021 года планируется подготовить для городских торгов еще порядка 700 объектов недвижимости: это машино-места, нежилые помещения и здания.

С 2020 года весь процесс продажи городской недвижимости, в том числе машино-мест, переведен в электронный вид. Сейчас договор купли-продажи и акт приема (передачи) к нему оформляются в цифровом формате. Подача документов для регистрации права в Росреестре – тоже онлайн-процедура, которую проводят сотрудники Департамента городского имущества без участия покупателя.

Ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Подробная информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена также на сайте «Единой электронной торговой площадки».