Владимир Ефимов: В Москве по офсетным соглашениям появятся три фармацевтических завода

В рамках офсетных контрактов, заключенных с Правительством Москвы, инвесторы вложат в строительство трех фармпредприятий около 10 млрд рублей, на них будут производить более 110 лекарственных препаратов для нужд города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках офсетных контрактов, инвесторы локализуют на территории города три фармацевтических производства. Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 млрд рублей, город закупит у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 млрд рублей. Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами. Офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства необходимых городу товаров, открывать новые рабочие места взамен на стабильные долгосрочные закупки со стороны города», – рассказал вице-мэр.

Первый офсетный контракт в фармацевтике Москва подписала в 2017 году с ЗАО «Биокад». По его условиям инвестор должен вложить три миллиарда рублей в создание предприятия по производству 40 препаратов онкологического и иммунологического профиля.

«Компания «Биокад» уже инвестировала в проект два миллиарда рублей и осенью прошлого года запустила в эксплуатацию первую производственную очередь на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Взамен на локализацию производства город будет закупать произведенные препараты в течение семи лет на общую сумму 14 млрд рублей. Инвестор наладил выпуск лекарств и с этого года поставляет их для нужд столицы», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Инвестором по второму офсету, заключенному осенью 2018 года, стало ООО «Р-Опра», которое входит в ГК «Р-Фарм». Предметом данного контракта стали лекарства, применяемые в лечении и профилактике эндокринных, онкологических, кардиологических и других заболеваний – в общей сложности 56 препаратов. В рамках офсетного контракта компания вложит в создание производства не менее 5,8 млрд рублей и обеспечит поставки городу на 18,4 млрд рублей. Строительство предприятия уже ведется на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва».

Третий офсетный контракт в фармацевтике был подписан в феврале этого года с Московским эндокринным заводом. Инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 лекарственных препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств на 1,1 млрд рублей в течение восьми лет. В настоящее время в рамках проекта разрабатывается проектная документация.

Все заключенные офсетные контракты позволяют Москве увеличивать налогооблагаемую базу и экономить на госзакупках: среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами составляет 20%. Компании при реализации таких проектов могут рассчитывать на дополнительные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

Справка

С 2017 года по настоящий момент Москва заключила пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 млрд рублей. Объем закупки – 72,7 млрд рублей. Помимо фармацевтики, офсеты подписаны в таких сферах, как производство медицинских изделий и продуктов питания для городских молочно-раздаточных пунктов.