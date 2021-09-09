Владимир Ефимов: В СВАО появится шесть индустриальных кварталов

В рамках проекта комплексного развития территорий в столичном Северо-восточном округе (СВАО) появятся шесть индустриальных кварталов. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 365 млрд рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы вложат более 365 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов составит 37 миллиардов рублей в год. Общая площадь этих участков превышает 49 га. Проект даст городу новые рабочие места: их будет создано порядка 44 тысяч. Также там появятся новые школы, детские сады и поликлиники», — рассказал Ефимов.

В районах Бутырский и Северное Медведково будет преобразовано по две территории бывших промзон, в районах Алтуфьевский и Отрадное — по одной. Размер участков – от 1,4 до 29 га.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в рамках шести проектов планируется возвести более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Проекты позволят создать в СВАО 497 тысяч квадратных метров современных производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут более 697 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построено 337,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 111,5 тысячи квадратных метров по Программе реновации», — рассказал он.

Комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Справочно:

Проект «Индустриальные кварталы» (комплексное развитие территорий или КРТ) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле ственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инве2020 года — это проект комплексного развития территории в производ стиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора о КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона «Коровино» на севере столицы.

В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров о комплексном развитии территорий производственных зон по инициативе правообладателей. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» «вторую жизнь» обретут промзоны «Коровино» и «Кунцево», расположенные на севере и западе Москвы соответственно.