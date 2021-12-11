Владимир Ефимов: Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”» за три квартала 2021 года достигла почти 20 миллиардов рублей

За первые три квартала этого года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-сентябре этого года резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» выручили от продаж своей продукции более 19,6 миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 миллиарда рублей, и на 40 процентов выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составлявшего порядка 14 миллиардов рублей», – сообщил заместитель Мэра.

Он отметил, что за девять месяцев этого года резиденты ОЭЗ также принесли в бюджеты разных уровней рекордную сумму – почти четыре миллиарда рублей, что на 38,7 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшую долю в выручке за девять месяцев этого года обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники – они принесли более 9,5 миллиарда рублей.

«Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Росту выручки способствовало увеличение объемов производства компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис “Москва”». Суммарный объем произведенной продукции за первые три квартала 2021 года на 33 процента превысил прошлогодний аналогичный показатель и составил более 16,5 миллиарда рублей.

«Увеличение по сравнению с тем же периодом 2019 года составило более 65 процентов. За все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 миллиардов рублей и создали порядка восьми тысяч рабочих мест», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев.