Владимир Евланов выделил борьбу с бедностью в России главной задачей депутатов Государственной Думы

Владимир Евланов, депутат Государственной Думы, чей срок полномочий истекает этой осенью, выступил с подробным отчетом о проделанной деятельности перед жителями Краснодара.

Он отметил, что при вступлении на пост его главными задачами было принятие инициатив, которые бы позволили решить основные проблемы Краснодара и Краснодарского края, а также отрегулировать работу государственного органа представительской власти.

В его отчете отмечается, что эта задача была успешна решена, поскольку муниципальная власть стала частью общего перечня все публичной власти в государстве, благодаря чему была ликвидирована имеющаяся разобщенность между муниципальной и государственной властью.

Также деятельность Владимира Евланова позволила регионам значительно активнее участвовать в конкурсах на привлечение федеральных и региональных средств по национальным проектам и государственным проектам.

«До этого было крайне трудно представить, что Краснодар может получить 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог, а сейчас город получает серьезные деньги на благоустройство собственных территорий и развитие инфраструктуры», – говорит Владимир Евланов.

В конце выступления депутат поблагодарил местных жителей за активное сотрудничество и пожелал, чтобы в дальнейшем выбранный депутат смог эффективно развивать регион.