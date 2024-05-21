Владимир Глынин представил коллекцию своих работ на выставке MOVEMENT в офисе MR Group

Общество
21 мая 2024

Персональная выставка Владимира Глынина организована в офисе продаж ЖК Symphony 34, возведением которого на севере столицы занимается девелоперская компания MR Group. Свои работы из коллекции Re Constructivism известный фотохудожник представляет в рамках арт-проекта MOVEMENT.

Проект реализован на площадке ЖК Symphony 34, архитектурная концепция которого символизирует симфонию индивидуальностей (разработчиком выступило бюро Kleinewelt Architekten). Метафорически танец передает основную идею проекта, связанную с естественым и легким взаимодополнением и взаимодействием: человека и природы, человека и человека, человека и городской среды. Объем строений подан проектировщиками таким образом, что создается видимость изящного силуэта, который олицетворяет образ танца. Повернутые друг к другу четыре корпуса напоминают группу танцовщиков.

Главная тема арт-проекта MOVEMENT — чистая форма и цвет. Отсутствие единого стиля в проекте обусловлено тем, что работы создавались в разные периоды творчества фотохудожника. Они объединены сквозной идеей – артисты балета в движении, говорит Глынин. Для создания работ, снятых на длинной выдержке, использованы монохромные светофильтры – маджент, электрик-блю, ярко-желтый.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Solar N Plus вышла в лидеры по объему поставок фотоэлектрических модулей в 1 кв. 2024 г.

Общество

Bitget объявила о запуске конкурса для трейдеров на трендовых фьючерсах

Экономика

ITFC запустила программу «Trade Connect Central Asia+» (TCCA+) на 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме

Мир

Hard Rock International, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises объявили о начале глобального партнерства