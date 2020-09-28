Владимир Потанин: «Мы недооценили экологические риски»

«Инцидент в Норильске продемонстрировал, что мы неверно расставили приоритеты. Экологические риски должны стоять на первом месте», — признался во время интервью телеканалу «Россия — 24» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

По словам Потанина, компания намерена потратить 100 миллиардов — на мероприятия по промышленной безопасности, чтобы не допустить аварий, подобных разливу топлива в мае.

«Компания, которая платит высокие дивиденды акционерам, должна быть способна и серьезные средства потратить как на инвестиции в расширенное воспроизводство, так и на обеспечение устойчивого развития», — сказал Потанин.

В течение ближайших 5-7 лет «Норникель» намерен избавиться от звания «одного из главных загрязнителей Арктики».