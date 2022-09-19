Владимир Потанин: «Народный капитализм поможет снять общественно-социальный накал»

Сотрудники «Норникеля» получат возможность стать бенефициарами компании. Такое заявление президент горно-металлургического гиганта сделал в интервью РБК. С будущего года в «Норникеле» будет запущен масштабный проект, по итогам которого доля акций ГМК, принадлежащих частным лицам, будет увеличена с сегодняшних 10 до 25%. Таким образом компания делает очередной шаг на пути к «народному капитализму».

«Народным капитализмом» сам Владимир Потанин называет «превращение» наемных работников компании в ее совладельцев. Впрочем, никакого волшебства тут нет — сменить статус сотрудникам ГМК поможет мотивационная корпоративная программа «Цифровой инвестор». Ее название говорит само за себя: акции «Норникеля» работники будут получать в виде цифровых финансовых активов на блокчейн-платформе Атомайз. «Наша 10-летняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физических лиц до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — рассказал президент «Норникеля».

В руководстве горно-металлургическим гигантом уверены, что «народный капитализм» — это наиболее справедливая и успешная форма ведения бизнеса. Над идеей построения успешной народной компании Владимир Потанин работал несколько лет. По его словам, это совершенно новая модель взаимоотношений менеджмента и акционеров с наемными работниками, которая в случае успеха и дальнейшего тиражирования может привести к стабильному росту благосостояния граждан и снижению социального неравенства. «Надо было созреть и в морально-психологическом плане, и в технологическом. Поэтому для меня это вызревшее решение, я с ним четыре года живу и для меня оно достаточно естественное. Такой механизм — это хороший способ объединить интересы коллективов, работающих в предприятии. Мне кажется, что это в социальном плане интересное направление, оно поможет снять тот общественно-социальный накал, который вокруг бизнеса существует, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача», — резюмировал Владимир Потанин.

Немногим ранее бизнесмен объявил похожую программу в дочернем банке Росбанк. До 50% акций банка он решил передать в свой благотворительный фонд и 10% — под проект выпуска цифровых финансовых активов для мотивации сотрудников.