Власти Ингушетии хотят «реанимировать» 4 простаивающих предприятия

Министерством промышленности и цифрового развития Ингушетии совместно с Минэкономразвития ведется работа, направленная на перезапуск предприятий, ранее закрытых по различным причинам. В число реанимируемых в текущем году предприятий вошли кирпичный завод «Гиперпресс», ГУП «Кавдоломит», керамзитовый завод и газотурбинная электростанция, сообщил министр промышленности и цифрового развития республики Бадма Дорджиев Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.

Министр напомнил, что в Ингушетии с 2020 года перезапущено пять промышленных предприятий: комбинат детского питания, глубоко модернизированное швейное производство «4БРА», технопарк по производству энергосберегающего осветительного оборудования «Сердало», инвестиционный проект по созданию обувного, чулочно-носочного и картонажного производств «Фелидже Пэллэ», а также фабрика по производству картонажных изделий.

По словам Главы Ингушетии, республика обладает высоким промышленным потенциалом – здесь немало предприятий, которые при условии включения их в программу перезапуска и создания благоприятного инвестиционного климата способны стать рентабельными и востребованными.