Власти Казахстана должны настроить более тонкое взаимодействие с гражданским обществом

Январские события 2022 года показали, что в Казахстане должна быть кардинально перестроена работа с гражданским обществом для исключения повторения произошедшего.

К такому выводу пришли участники международного круглого стола «Трагические события в Казахстане в январе 2022 года: Взгляд из регионов», который состоялся 26 января 2022 года по инициативе Экспертного клуба «Урал-Евразия».

Участники встречи обсудили ситуацию в Костанае, Кокшетау и других городах республики в период с 5 по 7-8 января. Как и в других городах, в Костанае все началось с мирных митингов против повышения цен на газ еще 4 января, после чего начались попытки перевести эту активность в деструктивное русло. Однако, в отличие от южных областей, правоохранительные органы северного города быстро взяли ситуацию под контроль. Такая же быстрая реакция была и в г. Кокшетау.

Как заметил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, «активные действия» митингующих начались одномоментно в 11 городах страны, включая Алма-Ату.

— Как всем известно, мирные митинги использовались как база для атаки на административные центры этих городов. С этой точки зрения, очень важно изучить и региональный аспект произошедшего, аспект, который пока еще не обсуждается в общественном дискурсе. Что касается роли гражданского сектора в этих событиях, то нужно отметить отсутствие эффективного диалога между представителями гражданского общества и самим обществом, что особенно остро ощущается в регионах. Наши общественные организации, весь сектор в целом выстроен по западным лекалам, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют реальному устройству нашего общества. Казахское общество, в частности, имеет глубокие традиции взаимопомощи, но эти механизмы не задействуются, — поделился казахстанский эксперт.

Костанайский журналист и общественный деятель Александра Сергазинова в этой связи заметила, что государство неважно работает с населением, которое самоорганизуется в групповых чатах по самым разным признакам – начиная от семейных и родовых групп и заканчивая профессиональными группами.

— К сожалению, в ходе январских событий мы увидели, что неправительственные организации и правоохранительные органы не имеют связи с«реальным народом». Например, родовые группы в мессенджере «What’sApp» активно обсуждали митинги, принимали решение идти или нет, но государством эти люди не были охвачены, они оказались вне поля зрения и общественников, — поделилась своим мнением костанайская правозащитница.

Особо была подчеркнута та роль, которую выполнили своим присутствием в Казахстане миротворческие силы ОДКБ.

— Обращение за помощью к ОДКБ, конечно же, было верным шагом, — осветил эту сторону январских событий руководитель ИАЦ «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко. – Это показало силам, пытавшимся реализовать в Казахстане государственный переворот, что на стороне нашей республики готовы выступить все участники договора о коллективной безопасности.

Участники пришли к общему мнению, что власти Казахстана должны быть перенастроены на более тонкое взаимодействие с гражданским обществом с учетом его своеобразия, в котором семейно-родовые отношения до сих пор играют очень важную роль.

Необходимо изменить и механизмы функционирования гражданского сектора; расширить свободу действий НКО, усилить контроль за целями финансирования из негосударственных фондов, увеличить финансирование региональных общественных организаций.