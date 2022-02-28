Власти Кубани ликвидируют 17 полигонов ТБО до 2025 года

Новости
28 февраля 2022

К 2024 году кубанские власти ликвидируют четыре несанкционированных полигона ТБО. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, планируется рекультивировать свалки Славянского района, Краснодара, Анапы и Горячего Ключа.

Глава федерального субъекта уточнил, что по полигонам в Краснодаре и Славянском районе завершена разработка проектной документации в части рекультивирования площадок, а также получено заключение экологических экспертов. Параллельно с этим, состоялись общественные слушания. Кроме того, проектные документы получены для рекультивации незаконных полигонов в Анапе и Горячем Ключе.

Напомним, работы по утилизации свалок твердых бытовых отходов предусмотрены в рамках реализации проекта «Чистая страна», который является частью масштабной федеральной программы «Экология».

«Вопросы по утилизации мусорных полигонов в регионе стоят перед нами очень остро. С каждым годом свалки разрастаются, сегодня их заполняемость превышает 100%. Местные жители этим очень недовольны. Данную проблему будем решать в рамках внедрения мероприятий “Чистой страны” – проекта, который является составной частью крупной национальной программы “Экология”. По Южному федеральному округу 17 свалок планируем рекультивировать и ликвидировать в ближайшие три года», – сообщил Владимир Устинов, полпред президента РФ в ЮФО.

Он добавил, благодаря рекультивации в федеральном округе 17 полигонов твердых бытовых отходов, качество жизни и окружающей среды улучшится более чем для 4 млн местных жителей.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com

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