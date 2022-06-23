Власти Кубани окажут экономическому сектору региона дополнительную поддержку

В ходе очередной сессии Заксобрания Краснодарского края, депутаты рассмотрели проект закона «Об особенностях регулирования земельных отношений в 2022 году». Документом предполагается оказание со стороны федерального субъекта дополнительной помощи местному экономическому сектору. По словам главы кубанского департамента инвестиций и развития МСП Василия Воробьева, в первую очередь, законопроект направлен на упрощение процедур аренды земельных участков, которые находятся в муниципальной или региональной собственности.

Он отметил, в случае принятия законопроекта в качестве действующей нормы, юридические лица смогут арендовать земельные участки, минуя процедуру проведения торгов. Единственным условием для этого станет обязательство юрлиц по развертыванию на выделенных территориях производства товаров импортозамещающего характера. По мнению кубанских парламентариев, данное решение поможет сохранять в регионе рабочие места, стимулирует работу местных предприятий, а также ускорит поступление на рынок необходимых для жителей товаров.

«Рассматриваемый законопроект может выступить дополнительным мощным стимулом в развитии многих хозяйствующих субъектов региональной экономики. Более того, он может сыграть положительную роль в стремительном развитии целых отраслей экономики Краснодарского края. Арендаторы смогут обеспечивать дополнительные рабочие места на своих производствах, а также взаимовыгодно поставлять рынку товары, спрос на которые традиционно высок», – отметил Василий Воробьев.

Источник фото: sportrg.ru