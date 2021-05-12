Власти Кубани отменят реверсивное движение на дорогах к побережью

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выдал поручение, в рамках которого реверсивное движение на дорогах, ведущих к побережью, до конца летнего сезона будет отменено. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, в период с 1 мая по 15 сентября на автобанах, которые ведут к Азово-Черноморскому побережью, в дневные часы будут ограничены ремонтные работы.

«На трассах федерального значения в летний период не должно быть реверсивного движения. Это объясняется тем, что некоторые автотуристы передвигаются по пути от дома к морю по два-три дня. Поэтому отдых для таких путешественников должен начинаться уже на границах Кубани. Со своей стороны, региональные власти должны обеспечить комфортный и беспрепятственный трафик к морю. В этом нам нужно достигнуть двойного результата – обеспечить гостям региона качественные автодороги, но при этом и сохранить курортный имидж Кубани», – заявил Вениамин Кондратьев в ходе краевого совещания.

Контроль над исполнением поручения глава региона возложил на замгубернатора Александра Трембицкого. На сегодняшний день, на трассах Краснодарского края, которые ведут к побережью, действуют пять протяженных участков с реверсивным режимом передвижения автотранспорта. Трембицкий подчеркнул, в столь серьезном вопросе, как обеспечение безопасности автомобильного движения, формальных подходов быть не должно.

Источник фото: golos-kubani.ru