Власти Кубани увеличат стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей

В Законодательном собрании Краснодарского края принят закон, согласно которому стоимость патентов на ведение хозяйственной деятельности для индивидуальных предпринимателей значительно вырастет. Изменения коснутся почти 80 видов деятельности, в отношении которых на сегодняшний день работает патентная система налогообложения.

Показатель потенциального дохода будет скорректирован в большую сторону по всем видам деятельности. В некоторых случаях, рост показателя составит 500%. Например, для муниципалитетов, которые входят в первую группу, возможный доход в сфере бытовых услуг, без учета наемных работников, будет учитываться на уровне 966 тыс. рублей. Ранее этот показатель стартовал от 140 тыс. рублей.

В первую группу входят такие города, как Сочи, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Горячий Ключ, Анапа. При пассажироперевозках, исходя из расчета на один автомобиль, возможный ежегодный доход составит 950 тыс. рублей. Ранее использовался показатель 245 тыс. рублей. То есть, если индивидуальный предприниматель будет оказывать в Анапе, Краснодаре или Сочи парикмахерские услуги, он должен будет оплатить патент стоимостью около 58 тыс. рублей в год. Таксисты в городах из первой категории должны будут покупать ежегодные патенты стоимостью 57 тыс. рублей.