Власти Кубани включат медработников в список льготников

В четверг, 4 февраля, в Краснодаре состоялась онлайн-встреча председателя регионального парламента Юрия Бурлачко и депутата Госдумы России Ивана Демченко с жителями Кубани. В ходе онлайн-дискуссии были обсуждены вопросы выделения льготных мест в детсадах, строительства железнодорожных переездов, государственной помощи туристическому сегменту, а также ряд иных важных моментов. Об этом сообщает пресс-служба кубанского парламента.

В том числе, одним из первых прозвучал вопрос от жителей Анапы. Он касался предоставления льготных мест в детских садах детям сотрудников муниципальной системы здравоохранения. В частности, местная жительница поинтересовалась у депутатов, возможно ли включить медработников в список льготников.

«На сегодняшний день, список льготников уже согласован и утвержден. Однако если у муниципалитета есть свои мысли и какие-то пожелания, мы можем рассмотреть их и внести в перечень в виде поправок. Как мне кажется, было бы очень правильно принять решение о расширении перечня льготников – в том числе, за счет специалистов, занятых в муниципальной системе здравоохранения», – сказал на онлайн-встрече Юрий Бурлачко.

Кроме того, в ходе дистанционного приема депутаты обсудили с анапчанами проблемы восстановления работы детских лагерей отдыха, которые пострадали от вспышки пандемии Covid-19. Руководитель ассоциации здравниц и детских лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов предложил парламентариям включить этот вопрос в масштабный Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он отметил, что сокращение количества детских лагерей отдыха в России – проблема даже не регионального, а федерального уровня.